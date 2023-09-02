رفعت فياض : التأمين الصحي الشامل أهم المشروعات التنموية في تاريخ مصر على الإطلاق .. فيديو

قال رفعت فياض مدير تحرير جريدة أخبار اليوم ، تعليقا على توصيات وزارة المالية بتوسيع وتيرة التأمين الصحي الشامل ، إن المشروع من اهم المشروعات التنموية التي تراعي المصريين في تاريخ مصر على الاطلاق .

وأضاف رفعت فياض ، خلال لقائه لبرنامج " صباح البلد " والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي احمد حمدي ، أن هناك كثير من دول العالم الغنية التي حاولت تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل ، ولكنها لم تستطع تنفيذه بشكل جيد نظرا لتكلفته البهيظة.

وتابع أنه لابد من أن تشترك المستشفيات الخاصة والحكومية في المنظومة لكي يتم تطبيقه ، ولذالك اعطى الرئيس عبد الفتاح السيسي مدة ١٥ عاما لتطبيق المشروع في جميع محافظات الجمهورية .