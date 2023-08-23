خبير تعليمي يكشف حقيقة تسديد مصروفات الجامعات والمدارس الدولية بالجنيه المصري

قال رفعت فياض، خبير تعليمي، إن تسديد مصروفات المدارس والجامعات الدولية للطلبة المصريين بالجنيه المصري بدلا من الدولار وارد، لكن تحقيقه في المجمل صعب، لأن هذه المدارس والكليات تتعاقد مع معلمين من الخارج، وبالتالي يحصلون على رواتبهم بالدولار، موضحا أن أفضل تصور هو توفير جزء بالجنيه المصري، وجزء آخر بالدولار.

رفعت فياض يزف نبأ سار بشأن مسابقة الـ 30 ألف معلم

وأضاف "فياض"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن القرار لم يتم اتخاذه حتى الآن، وقد يكون القرار جزئيا بنسب معينة، حتى تستطيع تلك المدارس دفع مصروفاتها والرواتب الخاصة بالمعلمين الذين يحصلون عليها بالدولار.

في سياق منفصل، قال الخبير التعليمي، إن مسابقة الـ 30 ألف معلم تكاد تكون في صورتها النهائية، وخلال أسبوع أو اثنين سُيعلن عن بدء تعيينهم، بعد الانتهاء من الإجراءات الخاصة بهم، وسيبدؤون مع العام الدراسي الجديد، وسيُعلن قريبا عن الدفعة الثالثة من الـ 30 ألف معلم، لكي يتم الوصول الى 150 ألف معلم خلال السنوات القادمة.