أضرار القهوة على الكلى | تجنب مخاطرها

إن الشعبية المتزايدة للقهوة في جميع أنحاء العالم كمشروب مفضل تجعلها أيضًا موضوعًا لدراسة مكثفة حول آثارها الصحية، حيث حقق العلم في كيفية تأثير القهوة على كل شيء من جهاز المناعة لدينا إلى مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان و الكلى .

احتدم الجدل حول ما إذا كانت القهوة جيدة أم سيئة بالنسبة لك لأكثر من ألف عام ، منذ اكتشاف القهوة لأول مرة (ربما) في إثيوبيا، من الصعب أن نتخيل اليوم ، ولكن في بعض الأحيان تم حظر القهوة في أجزاء معينة من العالم ، لأسباب صحية أو دينية.

دراسات عن القهوة وأمراض الكلى

تميل الدراسات الوبائية المستندة إلى السكان إلى إظهار وجود ارتباط بين استهلاك القهوة وربما تأثير وقائي على وظائف الكلى.

أظهرت دراسة كورية أجريت على أكثر من 2600 امرأة أن استهلاك القهوة كان مرتبطًا بانخفاض خطر الإصابة بأمراض الكلى ، بما في ذلك النساء المصابات بداء السكري، فإن الدراسات الاستقصائية القائمة على السكان ليست كافية لاستخلاص استنتاجات قوية.

لذلك ، نظرًا لطبيعة الموضوع ذات الصلة وربما المثيرة للجدل ، حاول التحليل التلوي المنشور في عام 2016 الإجابة على هذا السؤال بالذات، أظهر هذا التحليل التلوي عدم وجود ارتباط بين استهلاك القهوة وزيادة خطر الإصابة بأمراض الكلى لدى المرضى الذكور.

ومن المثير للاهتمام ، أنها لاحظت بالفعل إمكانية انخفاض خطر الإصابة بأمراض الكلى لدى النساء اللائي يشربن القهوة، الاستنتاج المتعلق بالقهوة ، على الأقل بناءً على هذه البيانات ، يمكن أن يكون: غير ضار على كلى الذكور ، وربما مفيد للنساء.

تشبه نتائج التحليل التلوي أعلاه دراسة أخرى من جزء آخر من العالم ، وتحديداً ساحل المحيط الهادئ في نيكاراغوا حيث لوحظ انخفاض معدل انتشار مرض الكلى المزمن في قرى زراعة البن.

القهوة وأمراض الكلى الوراثية

في الماضي ، أشارت الدراسات العلمية الأساسية إلى أن الكافيين يمكن أن يزيد من خطر نمو تكيسات الكلى في المرضى الذين يعانون من مرض الكلى المتعدد الكيسات الصبغي الجسدي السائد (PKD).

ومع ذلك ، في المزيد من الدراسات السريرية الحالية ، لم يُلاحظ استهلاك القهوة كعامل خطر لتطور PKD

خطر الإصابة بحصوات الكلى

بخلاف أمراض الكلى الطبية ، لا تزال هناك حالات خاصة قد يحتاج فيها تناول القهوة إلى الاعتدال، أحد هذه السيناريوهات هو الأشخاص الذين يشكلون حصوات الكلى.

تعتبر حصوات الأوكسالات واحدة من أكثر أنواع حصوات الكلى شيوعًا ، ويصادف أن القهوة العادية هي أحد المصادر الرئيسية للأوكسالات في نظامنا الغذائي.

لذلك ، يجب على المرضى الذين يعانون من حصوات الكلى ، وخاصة أولئك الذين يعانون من حصوات أكسالات الكالسيوم ، أن ينظروا إلى القهوة كعامل خطر محتمل.

خطر الاصابة بسرطان الكلى

الأدلة بخصوص هذا مختلطة تمامًا، أشارت الدراسات عادةً إلى انخفاض خطر الإصابة بسرطان الخلايا الكلوية عند تناول القهوة. ومع ذلك ، لسبب ما ، يبدو أن هذا الارتباط صحيح بالنسبة للقهوة المحتوية على الكافيين فقط.

يبدو أن استهلاك القهوة منزوعة الكافيين يزيد من خطر الإصابة بنوع فرعي من سرطان الخلايا الكلوية الصافية ، وهو نوع معين من سرطان الكلى ، ولكن يجب إجراء المزيد من الدراسات لفهم هذا الارتباط المحتمل بشكل أفضل.

المصدر: verywellhealth