عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أضرار القهوة على الكلى | تجنب مخاطرها

القهوة
القهوة

إن الشعبية المتزايدة للقهوة في جميع أنحاء العالم كمشروب مفضل تجعلها أيضًا موضوعًا لدراسة مكثفة حول آثارها الصحية، حيث حقق العلم في كيفية تأثير القهوة على كل شيء من جهاز المناعة لدينا إلى مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان و الكلى .

احتدم الجدل حول ما إذا كانت القهوة جيدة أم سيئة بالنسبة لك لأكثر من ألف عام ، منذ اكتشاف القهوة لأول مرة (ربما) في إثيوبيا، من الصعب أن نتخيل اليوم ، ولكن في بعض الأحيان تم حظر القهوة في أجزاء معينة من العالم ، لأسباب صحية أو دينية.

txt

تحذير عاجل.. تجنب استخدام هذا النوع من شفاطات المشروبات

txt

أضرار القهوة على الحامل.. احذري تناولها

دراسات عن القهوة وأمراض الكلى

تميل الدراسات الوبائية المستندة إلى السكان إلى إظهار وجود ارتباط بين استهلاك القهوة وربما تأثير وقائي على وظائف الكلى.

أظهرت دراسة كورية أجريت على أكثر من 2600 امرأة أن استهلاك القهوة كان مرتبطًا بانخفاض خطر الإصابة بأمراض الكلى ، بما في ذلك النساء المصابات بداء السكري، فإن الدراسات الاستقصائية القائمة على السكان ليست كافية لاستخلاص استنتاجات قوية.

لذلك ، نظرًا لطبيعة الموضوع ذات الصلة وربما المثيرة للجدل ، حاول التحليل التلوي المنشور في عام 2016 الإجابة على هذا السؤال بالذات،  أظهر هذا التحليل التلوي عدم وجود ارتباط بين استهلاك القهوة وزيادة خطر الإصابة بأمراض الكلى لدى المرضى الذكور.

ومن المثير للاهتمام ، أنها لاحظت بالفعل إمكانية انخفاض خطر الإصابة بأمراض الكلى لدى النساء اللائي يشربن القهوة، الاستنتاج المتعلق بالقهوة ، على الأقل بناءً على هذه البيانات ، يمكن أن يكون: غير ضار على كلى الذكور ، وربما مفيد للنساء.

تشبه نتائج التحليل التلوي أعلاه دراسة أخرى من جزء آخر من العالم ، وتحديداً ساحل المحيط الهادئ في نيكاراغوا حيث لوحظ انخفاض معدل انتشار مرض الكلى المزمن في قرى زراعة البن.

القهوة وأمراض الكلى الوراثية

في الماضي ، أشارت الدراسات العلمية الأساسية إلى أن الكافيين يمكن أن يزيد من خطر نمو تكيسات الكلى في المرضى الذين يعانون من مرض الكلى المتعدد الكيسات الصبغي الجسدي السائد (PKD).

ومع ذلك ، في المزيد من الدراسات السريرية الحالية ، لم يُلاحظ استهلاك القهوة كعامل خطر لتطور PKD

خطر الإصابة بحصوات الكلى

بخلاف أمراض الكلى الطبية ، لا تزال هناك حالات خاصة قد يحتاج فيها تناول القهوة إلى الاعتدال، أحد هذه السيناريوهات هو الأشخاص الذين يشكلون حصوات الكلى.

تعتبر حصوات الأوكسالات واحدة من أكثر أنواع حصوات الكلى شيوعًا ، ويصادف أن القهوة العادية هي أحد المصادر الرئيسية للأوكسالات في نظامنا الغذائي.

لذلك ، يجب على المرضى الذين يعانون من حصوات الكلى ، وخاصة أولئك الذين يعانون من حصوات أكسالات الكالسيوم ، أن ينظروا إلى القهوة كعامل خطر محتمل.

خطر الاصابة بسرطان الكلى

الأدلة بخصوص هذا مختلطة تمامًا، أشارت الدراسات عادةً إلى انخفاض خطر الإصابة بسرطان الخلايا الكلوية عند تناول القهوة. ومع ذلك ، لسبب ما ، يبدو أن هذا الارتباط صحيح بالنسبة للقهوة المحتوية على الكافيين فقط.

يبدو أن استهلاك القهوة منزوعة الكافيين يزيد من خطر الإصابة بنوع فرعي من سرطان الخلايا الكلوية الصافية ، وهو نوع معين من سرطان الكلى ، ولكن يجب إجراء المزيد من الدراسات لفهم هذا الارتباط المحتمل بشكل أفضل.

المصدر: verywellhealth

القهوة جهاز المناعة امراض القلب أمراض الكلي استهلاك القهوة سرطان الكلى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عقب جلسته مع الخطيب|نجم الزمالك السابق يعلن قرب رحيل أمام عاشور عن الأهلي

أغرب وصية في العالم| لماذا أوصى الملياردير محمد الفايد أن يُكفّن ويُدفن بهذه الطريقة؟

زوجة سـ. فاح الجيزة تفجر مفاجأة: مش لاقيين أختي نادين لحد دلوقتي

خالد الغندور يستفز جماهير الأهلي بمنشور غريب.. شاهد

قبل القرعة بساعات.. كاف يفاضل بين الزمالك وفريق مغربي للمشاركة بدوري السوبر

برقم الجلوس.. نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 خلال ساعات

سبتمبر شهر الإجازات.. 10 أيام عطلة رسمية للموظفين والعاملين بالدولة.. اعرفها بالتاريخ

رسميا .. إيقاف ناد إفريقي كبير لمدة عامين واستبعاده من دوري السوبر

موضوعات متعلقة

طريقة عمل طاسة كبدة| أحلى من المحلات

تحذير عاجل.. تجنب استخدام هذا النوع من شفاطات المشروبات

بملابس ملفتة .. ياسمين الخطيب تستعرض جمالها بإطلالة كاجوال

طريقة عمل كرات الليزي كيك| بأسهل الخطوات

أضرار القهوة على الحامل.. احذري تناولها

طريقة عمل سمك ماكريل في الفرن | بمذاق لا يقاوم

نشرة المرأة والصحة.. ماذا يحدث للجسم عند كتم العطس؟.. إطلالة الملكة رانيا في عيد ميلادها.. شاهد

تشبه العروس… ريا أبي راشد تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

ترشيحاتنا

حركة حماس تعلق على انتشار جرائم القتل في أراضي الـ48

انطلاق أول معسكرات المرحلة الثانية من مبادرة «اتكلم عربي» بالمتحف القومي للحضارة

صداقة ومحبة.. محمود العسيلي يقبل يد تامر حسني| فيديو

رغبات جديدة في تنسيق الأزهر 2023 .. اعرفها قبل التسجيل

لم يعد له حاجة.. بولندا تغلق أكبر مركز لإيواء لاجئي أوكرانيا

زيلينسكي: القوات الأوكرانية «تتقدم» في هجومها المضاد على الروس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر حقيبة درة في أحدث جلسة تصوير يثير ضجة| لن تتوقعه

جمهور من مختلف الأعمار في حفل ويجز بختام مهرجان العلمين.. صور

أضرار القهوة على الكلى | تجنب مخاطرها

بكاش فسفوري.. بشرى تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير لها

فيديو

زوجة الفنان أحمد فتحي وسر عدم انفصالهما رغم عدم الإنجاب

مرتفع جوي .. تفاصيل درجات الحرارة ومناطق تسجل 45 ..فيديو

إطلاق مؤشر الجنيه 2023.. أسعار الذهب والدولار اليوم .. فيديو

موال العدل.. من هى بدرية السيد التي احتلت التريند؟ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

اﻟﻤﺰﻳﺪ