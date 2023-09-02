مانشستر سيتي يتطلع لاستعادة صدارة الدوري الإنجليزي أمام فولهام

يستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره فولهام، اليوم السبت، في تمام الخامسة مساء، على ملعب الاتحاد، في إطار منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويستهدف فريق مانشستر سيتي بقيادة مدربه المؤقت خوانما ليلو، تحقيق الفوز على فولهام في مباراة اليوم واستعادة صدارة البريميرليج.

ويقود المدرب المساعد خوانما ليلو فريق مانشستر سيتي “مؤقتا”، بسبب خضوع المدير بيب جوارديولا لعملية جراحية مؤخرا في الظهر وغيابه عن الفريق إلى ما بعد انتهاء فترة التوقف الدولي منتصف الشهر الجاري.

ويعد فريق مانشستر سيتي الفريق الوحيد الذي لم يفقد أي نقطة بعد مرور 3 جولات فقط من البريميرليج، إذ تفوق على بيرنلي ونيوكاسل وشيفيلد يونايتد.

على الجانب الآخر، يدخل فولهام مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة، بعد التعادل الثمين مع آرسنال 2-2 في الجولة الماضية.

ويحتل مانشستر سيتي وصافة الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط من 3 مباريات، خلف وست هام متصدر الترتيب من 4 لقاءات، بينما يتواجد فولهام في المركز الـ12 بـ 4 نقاط.