رفعت فياض : الإقبال على الجامعات الأهلية هذا العام كان أكثر من رائع .. فيديو

قال رفعت فياض مدير تحرير جريدة أخبار اليوم ، إن الاقبال على الجامعات الأهلية كان أكثر من رائع ، مشيرا إلى أن مصر لديها ١٦ جامعة أهلية ومنهم ١٢ جامعة أهلية منبثقة من جامعات حكومية .

وأضاف رفعت فياض ، خلال لقائه لبرنامج " صباح البلد " والمذاع على فضائية " صدى البلد" ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن الهدف من الجامعات الأهلية هو تعظيم الاستفادة من الجامعات الحكومية ، وايجاد برامج تطبيقية غير موجودة بالجامعات الحكومية .

وتابع مدير تحرير جريدة أخبار اليوم، أن الجامعات الحكومية تشبعت بعدد البرامج الموجودة فيها ، مشيرا إلى أن مصروفات الجامعات الاهلية مخفضة وتغني الطلاب عن السفر خارج مصر .

