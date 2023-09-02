رسميا .. إيقاف ناد إفريقي كبير لمدة عامين واستبعاده من دوري السوبر

أعلن نادي بترو أتلتيكو الإنجولي، اليوم السبت، إيقاف نشاطه لمدة عامين، بقرار من الاتحاد الأنجولي لكرة القدم.

وذكر بترو أتلتيكو في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أنه تلقى خطابا من الاتحاد الأنجولي لكرة القدم بإيقافه من ممارسة أنشطة كرة القدم لمدة عامين وبأثر فوري.

وأضاف البيان، أن بترو أتلتيكو يرفض قرار الاتحاد الأنجولي لكرة القدم بسبب عدم وجود وقائع وأسس قانونية لتطبيقه.



وطلب النادي الأنجولي عشاقه وعامة الناس التزام الهدوء، حيث سيتم تقديم استئناف على قرار الاتحاد الأنجولي بإيقاف أنشطته.

وبحسب تقارير صحفية فإن قرار إيقاف بترو أتلتيكو جاء بسبب مزاعم تورط الفريق الانجولى فى قضايا فساد.

وبات في حكم المؤكد استبعاد بترو أتلتيكو من المشاركة في بطولة دوري السوبر الإفريقي، بسبب قرار إيقافه لمدة عامين.

وتقام اليوم السبت، قرعة النسخة الأولى من بطولة دوري السوبر الإفريقي بالعاصمة المصرية القاهرة، في تمام السابعة مساء، بمشاركة 8 أندية يتصدرها الأهلي.

وتعتبر بطولة دوري السوبر الإفريقي أو( دوري إفريقيا لكرة القدم) كما أطلق عليها كاف “مؤخرا” شراكة بين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وستجمع النسخة الأولى من المنافسة، 8 من أشهر الأندية الإفريقية، وأكثرها نجاحا من المناطق الإقليمية الإفريقية الثلاث، والمتمثلة في منطقة الشمال والمنطقة الوسطى الغربية والجنوب الشرقي.

الأندية التي تمثل منطقة الشمال هي النادي الأهلي المصري، الترجي الرياضي التونسي، الوداد الرياضي البيضاوي المغربي.

يمثل المنطقة الوسطى الغربية كل من نادي إنييمبا النيجيري وتي بي مازيمبي الكونغولي.

كما يمثل منطقة الجنوب الشرقي نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، أتلتيكو بترو أتلتيكو الإنجولي ، سيمبا التنزاني .