عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة: وباء الكوليرا ينتشر بين اللاجئين السودانيين في إثيوبيا

المخيمات التي تؤوي
المخيمات التي تؤوي اللاجئين السودانيين في إثيوبيا

انتشرت حالات الإصابة بوباء خطير بين اللاجئين السودانيين الذين فروا إلى ولاية أمهرة الإثيوبية منذ اندلاع القتال بين الجيش السوداني وميليشيات الدعم السريع منتصف أبريل الماضي.

وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" تفشي وباء الكوليرا في المخيمات التي تؤوي اللاجئين السودانيين في ولاية أمهرة الإثيوبية، وأبلغ "أوتشا" عن ما لا يقل عن 2500 حالة إصابة بالكوليرا في 25 مقاطعة في أمهرة. 

وأكد معهد الصحة العامة الإثيوبي وجود ستة عشر حالة إصابة بالكوليرا في منطقة ميتيما، الذي يأوي حوالي 10,000 لاجئ وطالب لجوء، أبلغ المعهد الإقليمي للصحة العامة عن حوالي 190 حالة يشتبه بإصابتها بالكوليرا وأربع حالات وفاة، بحسب ما أوردته صحيفة "أديس ستاندرد" الإثيوبية.

وتعد منطقة ميتيما وجهة رئيسية للاجئين وطالبي اللجوء القادمين من السودان، حيث تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن 78,589 شخصًا عبروا الحدود إلى إثيوبيا منذ اندلاع الحرب في السودان في منتصف أبريل 2023.

وأبرز مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن موقع كومر للاجئين في منطقة أمهرة قد وصل إلى طاقته القصوى، حيث يستوعب حاليًا 9,891 لاجئًا وطالب لجوء تم نقلهم من حدود ميتيما. 

وقالت وكالة الأمم المتحدة إن الجهود جارية لنقل هؤلاء الأفراد إلى موقع جديد في منطقة أوولالا، على الرغم من أن المخاوف الأمنية في المنطقة تشكل تحديات كبيرة لعمليات النقل، ومن أجل تقديم المساعدة العاجلة للاجئين وطالبي اللجوء الوافدين حديثًا من السودان إلى إثيوبيا، تمت الموافقة على تخصيص 5 ملايين دولار من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ التابع للأمم المتحدة (CERF) في 4 يوليو 2023.

وقبل أسبوعين، أبلغ مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية عن زيادة مثيرة للقلق في عدد حالات الكوليرا في إثيوبيا واعتبارا من 2 أغسطس 2023، تم الإبلاغ عن أكثر من 16800 حالة، ما أدى إلى 212 حالة وفاة وأشار إلى أن المناطق التي تأثرت في الغالب بهذا التفشي هي أوروميا وسيداما والصومال.

وكشف تقرير آخر نُشر في مايو 2023 أنه تم الإبلاغ عن إجمالي 6157 حالة إصابة بالكوليرا في 348 كيبيلي في 54 مقاطعة. 

وتسبب هذا التفشي بشكل مأساوي في وفاة 94 شخصًا، مما يجعله واحدًا من أكثر حالات التفشي المستمرة التي شهدتها البلاد. 

وشدد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية على تزايد خطر الإصابة بالكوليرا الذي يؤثر على ما يقرب من 7 ملايين شخص في إثيوبيا مع استمرار انتشار المرض إلى مناطق إضافية. 

وباء خطير اللاجئين السودانيين اثيوبيا اللاجئين السودانيين في إثيوبيا ولاية أمهرة الإثيوبية الجيش السوداني ميليشيات الدعم السريع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا وباء الكوليرا الكوليرا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سقطة إدارية ساذجة أطاحت بأحلام الاتحاد| تفاصيل وأسباب فشل صفقة محمد صلاح

قبل القرعة بساعات.. كاف يفاضل بين الزمالك وفريق مغربي للمشاركة بدوري السوبر

رسميا .. إيقاف ناد إفريقي كبير لمدة عامين واستبعاده من دوري السوبر

ليس «سوزا»| الأهلي يحسم صفقة المهاجم.. لاعب أفريقي بدوري أوروبي| وهذا موعد الإعلان

برقم الجلوس.. نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 خلال ساعات

لمدة عامين.. طارق حامد يحسم وجهته المقبلة

ندمانة ونفسها ترجع| رضوى الشربيني تكشف سر طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني.. تفاصيل حادث رضيعهما

خلال اجتماعه مع الخطيب.. طلب مفاجئ من كولر بشأن مهاجم الأهلي الجديد

موضوعات متعلقة

تحرك أمريكي بشأن أزمة اللاجئين السودانيين في تشاد

أزمة اللاجئين السودانيين في تشاد.. المرض والجوع يحاصرون الفارين من الحرب

ترشيحاتنا

سبتمبر شهر الإجازات.. 10 أيام عطلة رسمية للموظفين والعاملين بالدولة.. اعرفها بالتاريخ

قرار عاجل بشأن المتهمين بإنهاء حياة صاحب سلسلة مطاعم شهيرة في الجيزة

برنامج تأهيلي خاص لـ عبد الشافي وعبدالله جمعة فى الزمالك

محمود الشريف.. قصة حب مع أم كلثوم بسبب عشاء وطلاق بأمر ملكي

شكلهم يفرح .. طلاب زراعة الأزهر ينشدون أغنية خاصة في حفل تخرجهم

كلوب يكشف رد فعل محمد صلاح بعد شائعات انتقاله لاتحاد جدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هبة طوجى تشعل حماس الجمهور فى حفلها بالأردن.. صور

كارثة.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الخضراوات والفاكهة بدون غسلها؟

هل أنت منهم؟.. أبراج توازن بين حياتها المهنية والأسرية

حضور جماهيري ضخم.. ويجز يشعل حفل العلمين الجديدة| صور

فيديو

موال العدل.. من هى بدرية السيد التي احتلت التريند؟ فيديو جراف

البساطة والفخامة والأناقة.. إطلالة ملكة الأردن رانيا العبدالله بـ عيد ميلادها

وفاة أصغر ممثل في مصر| من هو رابي أحمد.. فيديو جراف

بعد حفله فى مهرجان القلعة.. عزيز مرقة يفجر مفاجأة لجمهوره | تعرف عليها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

اﻟﻤﺰﻳﺪ