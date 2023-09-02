قرار حازم من السلطات السعودية لمنع طائر أوروبي من الانقراض

حظرت السعودية صيد طائر القمري الأوروبي (القميري) حيث يعد من الطيور الممنوع صيدها في كافة دول التكاثر والعبور؛ لأنه مهدد بالانقراض عالميًا بعد تناقص أعداده بشكل حرج بسبب الصيد الجائر، خصوصًا في مناطق التكاثر في أوروبا.

ووفق صحيفة عكاظ السعودية، أشار المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بالسعودية إلى أن من أبرز المهددات التي تواجه القمري الأوروبي الصيد في مناطق التكاثر، ولذلك تم وضعه تحت الحماية من الصيد غير القانوني ضمن لوائح الاتحاد الأوروبي، ومع ذلك واصل العديد من الصيادين في فرنسا وإسبانيا ومالطا وبلدان أخرى صيد هذا النوع من الطيور، ومع نهاية عام 2019 أطلق الاتحاد الأوروبي إجراءات قانونية ضد فرنسا وإسبانيا، تهدف إلى المساعدة في تعزيز حماية القمري الأوروبي.

ويصل عمر طائر القمري الأوروبي حتى 10 أعوام، ويبلغ وزنه ما بين 100 - 150 غراماً، وطول جناحه بين 45 - 53 سنتيمتراً، وطوله ما بين 26 - 28 سنتيمتراً