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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

قشر السمك اللامع.. ياسمين رئيس تثير الجدل بإطلالة ملفتة

صدى البلد

شاركت الفنانة ياسمين رئيس ، جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام ، بمجموعه من الصور لها .

وتألقت ياسمين رئيس ، بإطلالة أنيقة ومميزة مرتدية فستانا باللون البينك الفاتح و اتسم بقماش قشر السمك اللامع و هو ما كشف عن اناقتها و نسقت معه حذاء باللون البنى . 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها مبلل منسدلا على كتافيها.

وتتميز ياسمين رئيس بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتينمميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد ياسمين رئيس ،  أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالاتالكاجوال أو الكلاسيكية أيضا. 

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة على كتفيها. 

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الفنانة ياسمين رئيس الفنانة ياسمين تألقت ياسمين باطلالة ملفته فساتين السهرة ياسمين رئيس

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