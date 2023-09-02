ماذا يحدث للجسم عند تناول دواء منتهي الصلاحية؟.. أستاذ الطب الوقائي يجيب

قال الدكتور شريف حته أستاذ الطب الوقائي والصحة العامة إن منظمة الغذاء والدواء الأميركية اشترطت على كل شركة تقوم بتصنيع الدواء أن تضع عليه تاريخ الإنتاج إلى تاريخ الصلاحية، مما يترتب عليه وهذه الفترة هي التي يكون فيها الدواء بكامل كفاءته وتأثيره نتيجته وفاعليته على الاعراض الموجودة لدى المريض، لمعالجة المرض والأعراض المسببة لوجودة.



وأكد حته خلال مداخلة هاتفية مرئية لبرنامج “صباحك مصري” المذاع على فضائية" ام بي سي مصر" تقديم الأعلامي" هشام عاصي"، أنه عندما تخطي تاريخ صلاحية الدواء فأنه يكون تاثيره أقل، أو لا يعطي اي مفعول للمريض ولكن لا يتسبب بأي أضرار سلبية أو مضاعفات، ولكن من المحتمل أن يتسبب في حالة من التسمم والتلبك المعوي أو بعض الأعراض الآخري التي تتوقف على نوعية الدواء وتركيبته والتي قد تؤثر على الكلي أو الكبد إذا كان دواءا من نوع كيماوي أو دواء شديد التركيز.

لا يشترط ان يستبب الدواء المنتهي الصلاحية فى تسمم

ونصح أستاذ الطب الوقائي بالتركيزعلى تاريخ انتهاء صلاحية الدواء مهم، ولا يشترك ان يكون الدواء غير فعال أو سام إذا إنتهت صلاحيته.