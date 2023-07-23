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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

مدبولي يشارك في مؤتمري الهجرة والتنمية بروما ولحظة الأمم المتحدة لتقييم الغذاء

صدى البلد

يُشارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،    نيابة عن  الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،  في المؤتمر الدولي للهجرة والتنمية، المُقرر أن تستضيفه روما اليوم الأحد، ومؤتمر "لحظة الأمم المتحدة لتقييم نظم الغذاء ٢٠٢٣"، الذى تستضيفه منظمة الفاو غدا الاثنين.

 

ويُلقي الدكتور مصطفى مدبولي كلمة خلال فعاليات المؤتمرين، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

 

وكان فى استقبال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عند وصوله روما، السفير بسام راضى، سفير مصر لدى إيطاليا، والسفير محمود طلعت، سفير مصر لدى الفاتيكان، ورؤساء المكاتب الفنية بالسفارة، وعدد من أعضاء سفارة مصر فى روما.

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