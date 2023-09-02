هند النعساني : إدراج توصيات منتدى شباب العالم بالأمم المتحدة تقدير دولي لمصر.. فيديو

قالت الاعلامية هند النعساني ، إن خبر ادراج قرارات وتوصيات منتدى شباب العالم بالامم المتحدة خبر مهم ، لأن الجمعية العمومية تضم عدد كبير من الدول .

وتابعت " النعساني " خلال برنامج " صباح البلد " والمذاع على فضائية صدى البلد " ويرأس تحريره الكاتب الصحفي احمد حمدي ، مثل هذا القرار يعكس تأثير الشباب بمجلس المحاكاة ، مشيرة إلى أن القرار رحب باسهمات منتدى شباب العالم وبصفة خاصة مؤتمر منتدى شباب العالم بشرم الشيخ .

وتابعت : القرار يعكس التقدير الدولي الذي يحظى به مؤتمر شباب العالم ، وحرص الدولة المصرية على تمكين الشباب .

