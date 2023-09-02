زيارة خاصة لأمير الكويت إلى إيطاليا

أفادت صحيفة الراي الكويتية بأنغاد الأمير الشيخ نواف الأحمد، قد غادر ظهر اليوم، أرض الوطن متوجها إلى الجمهورية الإيطالية وذلك في زيارة خاصة.

وقد كان في وداعه على أرض المطار نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد و الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ صباح الخالد و الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد.

كما شارك أيضا في الوداع الوزيران ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله وكبار المسؤولين بالدولة.