الكويت.. قرار هام من وزارة الداخلية يخص الوافدين

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن بدء تفعيل قرار تحصيل المديونيات المستحقة على الاجانب لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة قبل المغادرة ابتداء من اليوم الجمعة الموافق 2023/9/1.

وبحسب البيان الصادر عن الداخلية الكويتية؛ فأن ذلك يأتي بناء على توجيهات النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الاحمد الصباح بضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية ووزارة الداخلية لتحصيل المديونيات المستحقة على الاجانب قبل مغادرة البلاد.



وأضافت الداخلية الكويتية انه يتوجب على كل اجنبي يرغب في مغادرة البلاد ايا كان سبب المغادرة أن يقوم بسداد فواتير الكهرباء والماء المستحقة عليه وذلك عن طريق عمليات الدفع الإلكتروني على تطبيق وزارة الكهرباء والماء أو تطبيق "سهل" أو مراجعة المكاتب الموجودة في المنافذ البرية والبحرية ومطار الكويت الدولي.

كما أهابت وزارة الداخلية بالجميع ضرورة الالتزام بالأحكام القانونية المقررة وعدم مخالفة هذه الأحكام حيث أنها لن تتوانى في القيام بواجبها في حفظ الأمن والنظام العام في البلاد.