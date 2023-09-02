عماد البنانى أثناء استقبال رموز الكرة : نرحب بالجميع ونحن فى مهمة قومية

التقى الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي لنادي الزمالك ورئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة النادي وأيمن شعراوي مدير النشاط الرياضي وأحمد فؤاد الوطن المدير المالي، بثنائي من رموز الكرة بالقلعة البيضاء محمود الخواجة وغانم سلطان.

أبدى الدكتور عماد البناني ترحيبه بتواجد رموز الكرة لمساندة النادي في الوقت الحالي، مؤكدا أن اللجنة تبذل قصاري جهدها من أجل حل كل العقبات أمام النادي لتسهيل الأمور سواء الخاصة بفريق الكرة، أو باقي الملفات الأخرى سواء ملفات الفرق الرياضية بجانب الشئون الداخلية بالنادي، حتى نهاية الفترة المكلف برئاستها للجنة.

وأوضح أن اللجنة تحاول أن تؤدي دورها بمنتهى الدقة لتسليم النادي بالشكل الأمثل بعد انتهاء انتخابات النادي المقبلة، مؤكدا أنه في مهمة قومية من أجل كيان كبير أسمه نادي الزمالك.

وأكد الكابتن غانم سلطان ومحمود الخواجه دعمهما للجنة متمنين لها التوفيق فى مهمتها الصعبه لحين تسليم النادي لمجلس منتخب مشيدين بالجهد المبذول من اللجنه لحل مشاكل كثيره فى ملفات متعدده رغم الظروف الصعبه التى يمر بها النادي.

تدريبات خاصة

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو برنامجا تدريبيا خاصا للثنائي محمد عبد الشافي وعبدالله جمعة على هامش المران الصباحي اليوم السبت.

وأدى الثنائي تدريبات خاصة تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوي أخصائي التأهيل بالفريق.

ويسعى الجهاز الفني لتجهيز الثنائي بالشكل الأمثل خلال فترة التدريبات لتجهيزهما للمشاركة في التدريبات الجماعية من جديد.

عودة الجزيرى

وصل التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة عقب انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعب.

وخضع الجزيري لقياسات طبية وبدنية تحت إشراف الجهاز الطبي قبل أن ينتظم في التدريبات الجماعية للزمالك.

ومن المقرر أن يعود الجزيري للمشاركة في تدريبات الزمالك بداية من غدا الأحد بشكل طبيعي استعدادا للموسم الجديد وبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

قياسات بدنية

خضع رباعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أحمد سيد "زيزو" وأحمد فتوح وإبراهيما نداي وسامسون أكينيولا لقياسات بدنية وطبية صباح اليوم السبت.

وخضع الرباعي لقياسات بدنية وطبية في إحدى المراكز الطبية تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة.

ولم يخضع الرباعي للقياسات البدنية الأولى التي خضع لها الفريق، ومن المقرر أن يعودوا للمشاركة في التدريبات الجماعية بداية من غدا الأحد.

تدريبات إضافية

خاض يوسف إبراهيم "أوباما" وعمرو السيسي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات إضافية عقب انتهاء المران الجماعي الذي أقيم صباح اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

وأدى الثنائي تدريبات خاصة بأدوات الجيمانيزيوم لزيادة معدلات اللياقة البدنية الخاصة بهما استعدادا للموسم الجديد.

وشارك أوباما وعمرو السيسي في التقسيمة الفنية التي خاضها الفريق، قبل أداء تدريبات خاصة.

جلسة سريعة

حرص الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على عقد جلسة سريعة مع الثنائي حمزة المثلوثي ومحمد طارق بعد انتهاء التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

وشرح أوسوريو للثنائي بعض التعليمات الفنية بشأن الواجبات الدفاعية ودورهما في الملعب.

واهتم أوسوريو بالتمرير السريع للكرة ما بين الدفاع للهجوم خلال التقسيمة التي خاضها الفريق في مران اليوم

قرار الكولومبى

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو خوض تدريبات الغد على فترتين.

ويؤدي الفريق مرانه الصباحي بشكل طبيعي كما هو معتاد، على أن يخوض مران مسائي في نفس اليوم استعدادا للموسم الجديد وبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

معسكر مصر الجديدة

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر داخلي بمصر الجديدة بداية من يوم ٤ سبتمبر الجاري في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وحدد الجهاز الفني يومي 7 و 11 سبتمبر لخوض مباراتين وديتين خلال المعسكر الداخلي استعدادا للقاء ارتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر في تنزانيا.