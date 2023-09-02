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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا.. تدمير طائرة مسيرة أوكرانية فوق بيلجورود

مسيرة أوكرانية
مسيرة أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية أسقطت مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلجورود الروسية.

وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، قالت وزارة الدفاع الروسية إنه في حوالي الساعة 12:45 ظهرًا، تم إحباط محاولة من جانب كييف لتنفيذ هجوم بطائرة دون طيار على روسيا.

وأكدت الدفاع الروسية أنه️ تم تدمير الطائرة دون طيار الأوكرانية فوق أراضي مقاطعة بيلجورود.

من جانبه، قال حاكم منطقة بيلجورود فياتشيسلاف جلادكوف، إن الجيش الأوكراني أطلق النار من راجمة صواريخ على قرية أورازوفو في بيلجورود، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين.

القوات الروسية مسيرة أوكرانية بيلجورود الدفاع الروسية الدفاع الروسي

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