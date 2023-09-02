إصابة فلسطينيين بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال في كفر قدوم

أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية، مساء اليوم السبت، بإصابة شابين فلسطينيين، بعيار معدني مغلف بالمطاط، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في كفر قدوم، شرق قلقيلية.

وقالت مصادر محلية فلسطينية، بحسب وكالة "وفا"، إن الشابين أصيبا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، بينما أصيب العشرات الآخرين بحالات اختناق؛ بعد اقتحام قوات الاحتلال للقرية، وبالتحديد محيط مسجد عمر بن الخطاب.

وقبل قليل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابين وفتاة فلسطينيين من المسجد الأقصى.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى في القدس، بأن قوات الاحتلال اعتقلت نورهان ترشحاني، ومهران عباس، ومحمد عيسى، أثناء تواجدهم في المسجد الأقصى.