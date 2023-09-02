"بطلي تخاريف".. يوسف القعيد يكشف رد فعل نجيب محفوظ بعد فوزه بنوبل

أكد الكاتب والروائي يوسف القعيد، أن الجلوس مع الأديب الراحل نجيب محفوظ كان درسا جميلا في كيفية التعامل مع الحياة وكيفية الاستمتاع بها.

وقال يوسف القعيد في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" عندما حصل نجيب محفوظ على نوبل دخلت مراته تصحيه من النوم عشان تبلغه ورد عليها نجيب محفوظ وقال لها بطلي تخاريف".

وأضاف يوسف القعيد :" سفير السويد بلغ نجيب محفوظ خبر فوزه بجائزة نوبل في منزله ".

وتابع يوسف القعيد :" بعد إعلان خبر فوز نجيب محفوظ بنوبل زاره كافة الصحفيين والكتاب والأدباء لتقديم التهنئة ".

واكمل يوسف القعيد :" فوز نجيب محفوظ بنوبل لم يمنعه من الالتزام بطقوسه الأسبوعية ".