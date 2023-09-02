رابطة مصنعي الآلات تكشف السر وراء عدم تواجدها في التصنيف العالمي

قال المهندس محمد المنشاوي، رئيس رابطة مصنعي الآلات والمعدات المصرية بغرفة الصناعات الهندسية، إن صناعة الآلات والمعدات هي "صناعة الصناعة"، موضحًا أنه لا يوجد مصنع في أي مكان دون آلات أو معدات.

وأضاف رئيس رابطة مصنعي الآلات والمعدات، خلال حواره ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن مصر خارج التصنيف العالمي لـ صناعة المعدات و الآلات، وأننا غير معروفون في العالم، مشيرًا إلى أن التواجد في المعارض الدولية المتخصصة في صناعة الآلات؛ يجعلنا ندخل في التصنيفات العالمية.

ولفت إلى أن مصر تمتلك قطاعا من أهم القطاعات، وهو التغليف والتعبئة، وأنه لا يوجد مصنع في أي مكان إلا ويحتاج إلى آلة للتعبئة و التغليف، ولذلك نحتاج الاهتمام بهذه القطاعات.

وأوضح أن هناك بعض الأشخاص يصنعون المعدات المحلية، ويتم تصديرها إلى ألمانيا منذ أكثر من 15 عامًا، ولكن القطاع بشكل عام يحتاج للدعم.

وأشار إلى أنه يطالب بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 2015، والخاص بتواجد القطاع في المناقصات الحكومية.