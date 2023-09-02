الثلاثاء القادم.. التقديم الورقي للمستوى الأول برياض الأطفال والأول الابتدائي



حرصًا من الأزهر الشريف على تلبية رغبات أكبر قدر من أولياء الأمور؛ بشأن إلحاق أبنائهم بالتعليم الأزهري بالمستوى الأول رياض أطفال والصف الأول الابتدائي، وإعمالًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتعليمات قطاع المعاهد الأزهرية؛ فقد وفرت منطقة الإسكندرية الأزهرية فترة مسائية في عدد من معاهد المنطقة.



وأوضح الشيخ خميس محمد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، أنَّ هذه المعاهد هي: معهد أبي قير الابتدائي بالتعاون مع معهد أبي قير الإعدادي الثانوي، ومعهد عبد الحليم محمود الابتدائي، وملحقة عبد الحليم محمود بإدارة المنتزه، ومعهد المهاجرين الابتدائي بإدارة شرق. ومعهد النصر بإدارة وسط، ومعهد سيدنا يحيى الابتدائي وبرج العرب الابتدائي والقويري الابتدائي بإدارة غرب الورديان، وبإدار العامرية معهد أحمد عرابي الابتدائي، وفتح قاعة رياض الأطفال بمعهد الشهيد وليد، وزيادة عدد 5 فصول بمعهد سموحة الابتدائي النموذجي.



وحرصت المنطقة على اتخاذ هذه الإجراءات والتدابير خلال لقاء رئيس المنطقة الموسع اليوم السبت مع السادة مديري الإدارات التعليمية الخمس: (المنتزه- شرق- وسط- غرب الورديان- العامرية)، ومديري المراحل التعليمية: (الابتدائي- الإعدادي- الثانوي)، ومدير التعليم النموذجي، ومدير الجودة، ومدير رياض الأطفال، ومدير المعلومات، بديوان عام منطقة الإسكندرية الأزهرية.



وتيسيرًا من قطاع المعاهد الأزهرية على أولياء الأمور، فقد تقرر: بدء تلقي طلبات أولياء الأمور للصف الأول الابتدائي أولًا من الذين لم يقبلوا في التنسيق الالكتروني ويتحقق فيهم شروط القبول بداية من الثلاثاء الموافق 5/ 9/ 2023م وحتى الأحد الموافق 10/ 9/ 2023م، وذلك بمقر الإدارات التعليمية.



وأعلنت المنطقة تلقي طلبات أولياء الأمور للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال- المستوى الأول، من الذين لم يقبلوا في التنسيق الالكتروني ويتحقق فيهم جميع الشروط، بداية من الاثنين الموافق 11/ 9/ 2023م حتى الخميس الموافق 14/ 9/ 2023م، وذلك بمقر الإدارات التعليمية، كما أهابت بالسادة أولياء الأمور الالتزام بالمواعيد المحددة، مع العلم أن المفاضلة سوف تكون للأكبر سنًّا، بعد فحص الملفات المقدمة.



جدير بالذكر أن الضوابط التي وضعها قطاع المعاهد الأزهرية للقبول هي: أن يكون الحد الأدنى لسن التقديم بالمعاهد الأزهرية ‏المستوى الأول لرياض الأطفال هو (4 سنوات) في أول أكتوبر 2023م والحد الأقصى (5 سنوات، و11 شهرًا، و29 يومًا)، وضوابط وإجراءات القبول في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 2023/2024م (المتقدمين الجدد) هو (6 سنوات) في أول أكتوبر 2023م والحد الأقصى (9 سنوات).