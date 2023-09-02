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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ورود حمراء.. رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة ملفتة

صدى البلد

أثارت الفنانة رانيا يوسف، الجدل، حول إطلالتها الأخيرة التي شاركت بها الجمهور، عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”.

 

وتالقت رانيا يوسف، بظهورها بفستان ذات الورود الحمراء، وبُرنيطة حمراء.

 

وتتميز رانيا يوسف  بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

 

وتعتمد رانيا يوسف، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.
 

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة على كتفيها. 

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IMG_1150
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رانيا يوسف رانيا يوسف تثير الجدل فساتين السهرة لفنانة رانيا يوسف نيا يوسف

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