عزيز مرقة: كنت دائما أحلم بأن أشارك في مهرجان القلعة

قال الفنان الأردني عزيز مرقة، إن حفلة مهرجان القلعة كانت ناجحة وشهدت زحم جماهيري، مضيفا:" بقالي سنتين قاعد في مصر، ومصر لا تخيب آمال أي فنان عربي.

أوضح خلال مداخلة هاتفية بقناة الحياة،:" كنت دائمًا أحلم بأن أشارك في مهرجان القلعة بسبب مكانته التاريخية والثقافية الخاصة به. وكان من المهم بالنسبة لي أن الجمهور كان متنوعًا جدًا في هذا المهرجان، ولذلك أعددت برنامجًا يلبي مختلف الأذواق بما في ذلك الأغاني العميقة والهادئة."

أكمل:" "مهرجان القلعة جميل وروحه استثنائية، وكنت دائماً أحلم بأداء فني في هذا المهرجان الرائع. المكان له تاريخه العريق والدلالات الخاصة به، وليس ذلك فقط بل لأنني من عائلة أكراد وهذا المكان له ارتباط بتاريخ قلعة صلاح الدين."