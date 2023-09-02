بعد حفله فى مهرجان القلعة.. عزيز مرقة يفجر مفاجأة لجمهوره | تعرف عليها

قال المطرب عزيز مرقة إن قناة "الحياة" من الوسائل الإعلامية المرموقة نظرًا لما تقدمه من نقل فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء.

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وأضاف عزيز مرقة خلال حواره مع الإعلامية منى المراغي على قناة "الحياة"، أمس الجمعة، على هامش مهرجان القلعة في دورته الـ ٣١، أنه سوف يتجه إلى التمثيل قريبًا وأنه حصل على ورشة خاصة للتدريب على هذا الأمر.

وقدم عزيز مرقة خلال حفله بمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته 31 مجموعة كبيرة ومتميزة من الأغاني والألحان، نظرًا لأنه يقدم لونًا فنيًا مختلفًا خلال حفلاته.

وأذاعت قناة "الحياة" بداية من يوم الجمعة 25 أغسطس حفلات الدورة الــ31 من مهرجان القلعة بشكل حصري على الهواء مباشرة، حيث شهدت الليلة الإفتتاحية عدد من التكريمات لنجوم وصناع الموسيقى والغناء، كما شهدت فقرة غنائية للمطربة فايا يونان وبعدها سهرة مع النجم مدحت صالح.

تذيع قناة الحياة، على مدار أسبوعين حفلات لأبرز وأهم نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، ومن بينهم هاني شاكر، علي الحجار، وليد توفيق، نادية مصطفى، هشام عباس، سيمون، عمر خيرت، مصطفى حجاج، وغيرهم من أبرز نجوم الموسيقى والغناء.

تأتي إذاعة حفلات مهرجان القلعة، استمرارًا للفعاليات الفنية والثقافية التي تذيعها قناة الحياة بشكل حصري، وآخرها حفلات مهرجان العلمين وحفل مهرجان القاهرة للدراما وحفل الأساتذة ومهرجان جرش ومهرجان أسوان وغيرها من الفعاليات الفنية والثقافية.