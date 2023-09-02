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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وليد توفيق: مهرجان القلعة لا يقل أهمية عن مثيلاته الكبرى عربيا

وليد توفيق
وليد توفيق

أعرب الفنان اللبناني وليد توفيق، عن سعادته بالعودة إلى الغناء في مصر من خلال مشاركته في مهرجان القلعة للغناء والموسيقى، قائلا: "أنا سعيد جدًا بالمشاركة في مهرجان القلعة لأنه مهرجان مهم وله قيمة فنية ومعنوية لا تقل عن أهم المهرجانات في الدول العربية".

وأضاف توفيق خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل على قناة الحياة، قائلاً: "أنا سعيد بأن أصل إلى كل بيت في مصر والوطن العربي من خلال عروض الحفلات التلفزيونية".

وأشار إلى أن هناك علاقة قوية تجمع الفنان بجمهوره، وأن الفنان الذي يكون محبوبًا؛ يكون محبوبا في قلوب الناس وليس فقط في أعينهم.

 وأضاف أنه يعمل دائماً على تقديم الأغاني الجديدة للتفاعل مع جمهوره، مع الاهتمام بأغانيه القديمة، لافتا إلى أنه سيقدم آخر أغانيه "أصحاب السعادة" التي تم تصويرها في الغردقة.

الاعلامية لبني عسل الفنان اللبناني وليد توفيق برنامج الحياة اليوم وليد توفيق مهرجان القلعة

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