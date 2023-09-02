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ديني

عميد طب الأزهر: جميع إمكانات الجيش الأبيض مسخرة للاهتمام بصحة الإنسان وبنائه

جامعة الازهر
جامعة الازهر

أكد الدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، تسخير جميع الإمكانات والطاقات البشرية للجيش الأبيض من أجل الحفاظ على صحة الإنسان وبنائه؛ تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة.

ورحب  عميد كلية الطب خلال كلمته في افتتاح المؤتمر الدولي الثالث للأورام الذي يقام برعاية فضيلة  الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، وينظمه قسمي: علاج وجراحة الأورام بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة تحت عنوان: *(الجديد في علاج وجراحة الأورام- الحاضر والمستقبل)* بالمشاركين في المؤتمر من داخل مصر وخارجها.

ولفت إلى أن مستشفى الحسين الجامعي ومستشفى سيد جلال الجامعي التابعين لكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، يعملان جنبًا إلى جنبٍ دعمًا لجهود الدولة المصرية من أجل تخفيف المعاناة ورفع المستوى الصحي للإنسان وفقًا لرؤية مصر 2030م، مؤكدان على شعار (علاج بكرامة للمواطن المصري) وفقًا لرؤية جامعة الأزهر الشاملة والتي تقوم على الاهتمام بالجانب التعليمي، والبحث العلمي، ثم خدمة المجتمع من خلال المستشفيات الجامعية والقوافل الطبية التي تسيرها جامعة الأزهر دعمًا لجميع المبادرات الرئاسية.

وأشاد بالتعاون بين مستشفى الحسين الجامعي وسيد جلال الجامعي والمجلس الصحي المصري ومعاهد الأورام، هذا التعاون الذي يهدف في المقام الأول إلى الاهتمام بصحة الإنسان المصري في الجمهورية الجديدة.

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