نائب بالشيوخ: الرئيس السيسي أكد حرصه على الدفع بالشباب في المناصب القيادية

قال النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هناك إرادة سياسية واضحة لتعزيز دور الشباب في المناصب القيادية.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي قد أعرب بوضوح عن حرصه على تمكين الشباب وتعيينهم في المواقع القيادية، بشرط أن يكونوا مؤهلين بشكل جيد، وأن هذا الأمر يتم تنفيذه في مختلف المجالات.

وأضاف محمود القط، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل على قناة الحياة، أن هناك حاجة ماسة لزيادة التدريب والتأهيل للشباب، وأن هذا العمل قامت به الحكومة منذ عام 2017، حيث تم توجيه جهود كبيرة لتمكين الشباب وتأهيلهم لتولي المسئوليات القيادية.

وشدد على أهمية توفير التدريب والتأهيل للشباب في مختلف المجالات بما في ذلك التحول الرقمي والتكنولوجي، مؤكدا أن الشباب لديهم دور مؤثر ومهم في تطوير المجتمع والمشاركة في بناء الوطن.