رمضان عبد المعز: الوالدان درجة عالية فلا يجوز معاتبتهما أو الرد عليهما

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن الإنسان يجب أن يكون رحيمًا بنفسه وبوالديه، بدليل قوله- تعالى-: "وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ "

وأضاف، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن المؤمن يتراحم مع جميع فئات وطبقات المجتمع.

وأكمل: الوالدان درجة عالية، فلا يجوز معاتبتهما أو الرد عليهما؛ لأنه ليس من حق الأبناء محاسبتهما وإن أخطآ، مؤكدًا أن قضاء الله وقضاء النبي ينفذ ولا يناقش، بدليل قوله- تعالى-: "َفلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا".

وأشار إلى أنه يجب الرحمة بالصغار والضعفاء والمساكين والأرامل والأيتام، مستدلًا بقوله- تعالى-: "كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ"، مؤكدًا أنه يجب الرحمة بمن يساعدونك؛ لأنهم لا يعملون لديك، ولكنهم يساعدونك، ولا تستطيع الاستغناء عنهم، ولأننا كلنا نخدم بعض.