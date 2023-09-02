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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

غدا.. فتح باب تسجيل الرغبات للطلاب الجدد بجامعة الأزهر

صدى البلد

صدق  الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، على فتح باب تسجيل الرغبات في تنسيق القبول بجامعة الأزهر للعام الدراسي الجديد 2023- 2024م من صباح غد الأحد القادم الموافق 3 من سبتمبر 2023م.

ومن جهته، قال الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن باب تسجيل الرغبات سيُفتح لطلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية بأقسامها الثلاثة: «العلمي - الأدبي- الشعبة الإسلامية» الناجحين في الدور الأول.

وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن مكتب تنسيق القبول سيظل يعمل حتى اعتماد نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية، مشيرًا إلى أن الطلاب الناجحين في الدور الثاني سيتاح لهم تسجيل رغباتهم عقب اعتماد نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية.

ووجه نائب رئيس الجامعة  أبناءه الطلاب والطالبات بالدخول من خلال الرابط المرفق لبوابة مصر الرقمية؛ للاطلاع على الحدود الدنيا للقبول بكليات جامعة الأزهر للعام الدراسي الماضي؛ بهدف الاسترشاد بعد ذلك لكل طالب في تسجيل رغباته، داعيًا لأبنائه الطلاب والطالبات بالتوفيق في اختيار الكلية التي تتناسب ومجموعهم ورغبتهم، وأن يكونوا نافعين لدينهم ووطنهم:

https://tansik.digital.gov.eg/application/Certificates/Azhar/DefaultAzhar.aspx

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