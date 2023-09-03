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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

في ندوة بـ«صدى البلد»|أنشودة «زر الحبيب».. بصوت فرقة شامة للإنشاد والابتهالات الدينية.. فيديو

فرقة شامة للإنشاد
فرقة شامة للإنشاد والابتهالات الدينية

قدّم القارئ و المُنشد الدمشقي بهاء الدين الحايك، وفرقته فرقة «شامة للإنشاد والمدائح النبوية الشريفة»، باقة من أجمل الأناشيد  منها أنشودة «زر الحبيب»، خلال ندوة له في صدى البلد.

 

وقال المُنشد بهاء الدين الحايك، إنه عمل مُؤذنًا في مسجد بني أمية الكبير في العاصمة السورية دمشق، والتحق برابطة الأموي الفرقة الخاصة بمسجد بني أمية الكبير ، كما عمل في سن مُبكرة قارئًا مع قارئ الجمهورية العربية السورية  فضيلة الشيخ محمّد عارف العسلي وقرأ القرآن الكريم تحت إشرافه في مجالس كثيرة.


وأضاف “الحايك” أن الابتهال في دمشق له طابع خاص يُسمى بالتواشيح وعادة ما يكون قبل الأذان وقبل صلاة الجمعة ووقت السحر في شهر رمضان وفي مناسبات كثيرة، والجامع الأموي هو المسجد الوحيد الذي يتفرد في العالم بأذانه الجماعي، إضافة إلى أن المُوشحات الجماعية في سورية فريدة من نوعها، مشيرًا إلى أن فن الإنشاد والمديح في سوريا لايختلف كثيرًا عن مصر، فالوشّاح في سوريا هو المبتهل في مصر وكلاهما ينبع من مشكاة واحدة، وأغلب الأعمال الإنشادية المصرية مُتشابهة مع إنشاد بلاد الشام.

وأشار إلى أن المُبتهل في سوريا يطلق عليه الوشاح، وإذا كان متألقًا ولامعًا يُطلق عليه الكروان.

ونوّه الحايك بأن الوشّاح يظهر في الأفراح وعقد القران، ولحظة المولود، كما أن أغلب المناسبات يوجد الوشاح بفرقته وبمدحه للنبي "صلى الله عليه وسلم".

القارئ و المنشد الدمشقي بهاء الدين الحايك الفرقة الخاصة بمسجد بني أمية الابتهال الجامع الأموي

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