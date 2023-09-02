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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الزراعة: زيادة 50% في الصادرات خلال 9 سنوات

صدى البلد

أكد الدكتور علي عبد المحسن، رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية في وزارة الزراعة، أن الإنتاج الزراعي يسهم بنسبة 18% في صادرات مصر و15% من الناتج المحلي الإجمالي يعود لقطاع الزراعة. 

وأشار خلال حواره بقناة الحياة، إلى أن مصر تمتلك اكتفاءً ذاتيًا في إنتاج معظم الخضراوات والفواكه، والفائض يتم تصديره للخارج.

وأضاف أن هناك زيادة بنسبة 50% في الصادرات الزراعية منذ عام 2014، وأن وزارة الزراعة تعمل على عدة محاور لزيادة التنافسية، منها فتح أسواق جديدة للصادرات الزراعية المصرية.

وأشار إلى فتح أكثر من 80 سوقًا جديدة للمنتجات الزراعية المصرية في عدة دول مهمة، بما في ذلك السوق الياباني الذي يشتهر بصرامة معايير الجودة والفحص. وأكد أهمية رفع مستوى الإنتاج والجودة من خلال توعية المزارعين بأساليب زراعة محسنة للحفاظ على جودة المنتجات.

 

الدكتور علي عبد المحسن الشؤون الاقتصادية الصادرات الزراعية الانتاج الزراعي قطاع الشؤون الاقتصادية قطاع الزراعة

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