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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تفاصيل غلق مستشفى بولاق الدكرور للتطوير بـ1.2 مليار جنيه والمستشفيات البديلة| فيديو

مستشفي بولاق الدكرور
مستشفي بولاق الدكرور

كشف الدكتور محمد نادي، مدير الإدارة المركزية للطب بوزارة الصحة، تفاصيل غلق مستشفى بولاق الدكرور لمدة عام لتطويره، بميزانية  1.2 مليار جنيه.

وأوضح نادي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المذاع عبر قناة "سى بى سى" ان مستشفي بولاق الدكرور يخدم حوالي مليون و400 ألف مواطن، معقبا: "المستشفى اتبنت سنة 1970 والكتلة السكانية كانت أقل".

غلق مستشفى بولاق الدكرور

وأكد مدير الادارة المركزية للطب بوزارة الصحة، المبنى اصبح متهالكا، فكان لابد من تحرك الوزارة لتطويره، وحرصت علي استمرار تقديم الخدمات داخل المستشفى أثناء عملية التطوير ، معقبا:" وصلنا في التطوير لمرحلة يستحيل معها تقديم الخدمات الصحية لذا تقرر غلق المستشفى لحين استكمال عمليات التطوير".

وأشار محمد نادى إلي أن أقرب المستشفيات البديلة، هي مستشفى أم المصريين تبعد عنها بحوالي من 15 إلى 20 دقيقة، لافتا إلي أن بعد تطوير مستشفى بولاق الدكرور، ستضم 250 سرير بدلا من 150.

https://fb.watch/mPmcZsmsSP/?mibextid=RLVjjA

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