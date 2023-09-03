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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

حفلات محكى القلعة.. وليد توفيق وسعيد الأرتيست يبهران الحضور

صدى البلد

تواصلت فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء فى دورته 31 الذى تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حيث أقيم على مسرح المحكى 3 حفلات متتالية.

فوسط حشد جماهيرى وفى مشاركته الأولى بالمهرجان استعاد النجم اللبنانى وليد توفيق ذكريات أعماله الجماهيرية التى حققت شهرة واسعة فى مصر والوطن العربى وتغنى بـ محلاها السمرا، سنة وسنتين، أصحاب السعادة، وحدك حبيبى، علي كوبري 6 أكتوبر، نقسم القمر، ياعسل، أبوكى مين، ايه العظمة، انزل ياجميل، دقة قلبى الميال، بهية، بحبك يا لبنان وعشقك عذاب.

سعيد الأرتيست: أنا أقدم عازف شارك في مهرجان القلعة للغناء والموسيقى

سعيد الأرتيست يبدأ فقرته في مهرجان القلعة وظهور سيد الحسيني .. صور

قبله ارتحل كورال كلية التربية الموسيقية " صوت العاصمة "فى جولة بين مؤلفات زمن الفن الجميل ونال الاعجاب والاستحسان وتغنى بـ ميدلي فريد الاطرش، تلات سلامات، عنابى، موشح لما بدا يتثنى، لولا الملامة، وحياتك يا حبيبى، موشح ايها الساقى، من حبى فيك يا جارى، ميدلي سيد درويش، ومن الاعمال الحديثة والمعاصرة عاشق سارح، اعتزلت الغرام وعلى صوتك .. اداها عبد العزيز محمد عبدالعزيز، نغم وائل، محمد أسامة، مريم أشرف، مصطفى مهلل، هاجر أحمد، ليديا لوتشانو ومحمد مصطفى.

وكان عازف الإيقاع سعيد الارتيست وفرقته قد قدم فقرة فنية ضمت مجموعة من الايقاعات المتنوعة من مؤلفاته وتفاعل معها الجمهور منها تفاصيل، دقات مواهب، مجانينى، خربشة، احنا الشباب بمشاركة شادى محمد ، أدم البنا - هدى السنباطى، تعالى ادلعك، اختياراتى، ومن الحان الموسيقى العربية على اللى جرى، يا أغلي اسم فى الوجود وغيرها الى جانب فقرتى المزمار لـ سيد الحسين والربابة لـ محمود شاكر .

أصحاب السعادة التربية الموسيقية الأوبرا المصرية اعماله الجماهيرية الدكتور خالد داغر الدولي للموسيقى والغناء

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