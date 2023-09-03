محمد ممدوح يروي تفاصيل دوره في فيلم وش في وش

استضاف برنامج "مساء dmc" الذي يُذاع على قناة dmc، أبطال وصناع فيلم "وش في وش"، الذي يعرض في السينما. الفيلم من بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، وأنوشكا، ومن إخراج وليد الحلفاوي.

ومن جانبه قال الفنان محمد ممدوح، أنه يُعتبر شخصية "شريف" في الفيلم شخصية عادية تنتمي للطبقة المتوسطة وتواجه مشكلة مع زوجته، وتتعقد هذه المشكلة بسبب تدخل الناس في حياتهما.

وأكد محمد ممدوح أن ورق الفيلم والحبكة الجميلة كانتا مصدر إلهام كبير بالنسبة له لأداء هذا الدور.

وأعرب عن افتخاره بالمشاركة في الفيلم لأنه يُظهر احترامًا كبيرًا لعقلية الجمهور، وهذا هو العنصر الأساسي لنجاح أي عمل فني، وأشاد بالذكاء الذي طغى على عملية الإخراج.