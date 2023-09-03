ثقافة الإسماعيلية: أولينا اهتمامًا بضم فرقة لذوي الهمم.. ومشاركة دولية بمهرجان الفنون الشعبية|فيديو

قالت شيرين عبد الرحمن ، مدير عام فرع الثقافة بالإسماعيلية، تعليقًا على انطلاق النسخة الـ23 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية ، إن هناك عددًا من الدول المشاركة في المهرجان مثل المكسيك والهند ورومانيا وسيريلانكا وفلسطين، موضحة أن الافتتاح اليوم سيكون بقصر الثقافة ، وبـ 4 مسارح بقصر الإسماعيلية.

وتابعت شيرين عبد الرحمن، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يامصر"، والمذاع على فضائية "القناة الأولى"، أن المهرجان يقام أيضًا في حديقة الشيخ زايد بالإسماعيلية، ونادي الأسرة، ونادي الفيروز، موضحة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي ذوي الهمم بالمهرجان أهمية خاصة، وحرصنا على مشاركتهم في المهرجان، وكان لهم طابع جميل جدًا، وكانوا من الفرق التي حصلت على تشجيع عالٍ.

وأردفت، أن فرقة ذوي الهمم قدمت "فلكور" للثقافة الشعبية في الصعيد والفلاحين، وكان هناك تنوع في الفلكور، متابعة أن هناك ٩ فرق من داخل مصر من المحافظات المختلفة.

وأكملت، عرض الفلكور الفلسطيني تميز بأن الجميع كان شغوفاً لرؤيته، وكان ذا طابع أعجب الكثيرين .



