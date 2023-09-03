الجميع يشعرون بالخوف في تايوان بسبب إعصار هايكوي.. تفاصيل

وإلغاء 259 رحلة وتوقف كامل للعمل والدراسة

أصيب شخصان وانقطعت الكهرباء عما يقرب من 10 آلاف أسرة مع اقتراب إعصار هايكوي من تايوان، ما جعل الجميع في البلد الصغير يشعرون بالقلق والخوف.

وقالت وكالة الأنباء المركزية إن المصابين كانا يسافران في شاحنة عندما سقطت شجرة على السيارة "ما جعلهما محاصرين داخلها".

وأضافت أنهما أصيبا بجروح لكنهما كانا في وعيهما وتم نقلهما إلى المستشفى.

وقالت شركة تايباور الحكومية للكهرباء إنه حتى الساعة الثانية ظهرا بالتوقيت المحلي اليوم، الأحد، انقطعت الكهرباء عن أكثر من 9300 أسرة في مقاطعتي تايتونج وهوالين، وتجري أعمال الإصلاح إلى الآن .

وتشهد العاصمة تايبيه حاليا أمطارا غزيرة.

وقال مكتب الأرصاد الجوية المركزي في تايوان إن إعصار هايكوي يتحرك غربا بسرعة 7 كيلومترات (4.35 ميل) في الساعة مع رياح تصل سرعتها إلى 155 كيلومترا في الساعة (96.31 ميل في الساعة).

وسيكون هايكوي أول إعصار منذ أربع سنوات يضرب تايوان مباشرة، ومن المتوقع أن يجلب أمطارا غزيرة على المناطق الشرقية، وفقا لمكتب الأرصاد الجوية.

وحذر المكتب من أن هطول الأمطار الغزيرة قد يؤدي إلى فيضانات وانهيارات أرضية في أجزاء من البلاد.

وأضاف أن مقاطعة هوالين الجبلية يمكن أن تشهد هطولا إجماليا يزيد على 500 ملم من الأمطار.

وكان من المتوقع في السابق أن يصل الإعصار إلى اليابسة بالقرب من مدينة تايتونج بجنوب شرق البلاد حوالي الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي اليوم، الأحد.

وقالت وزارة الداخلية بالجزيرة إنه حتى الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي اليوم، تم إجلاء أكثر من 2800 ساكن في سبع مقاطعات وبلديات.

وأوقفت سبع مقاطعات ومدن في جنوب وشرق تايوان الدراسة والعمل اليوم، الأحد، وفقا للحكومات المحلية المعنية، بالإضافة إلى ذلك، ستعلق مقاطعة يونلين ومقاطعة بينجو النائية الدراسة والعمل اعتبارًا من ظهر اليوم، الأحد.

وأدى الإعصار إلى إلغاء 222 رحلة جوية داخلية و37 رحلة دولية مغادرة من تايوان، وفقا لوزارة النقل والاتصالات التايوانية.

وفي هونج كونج المجاورة، تم الإبلاغ عن ما لا يقل عن 86 إصابة من جراء إعصار آخر، هو إعصار ساولا، الذي وصل إلى اليابسة في المدينة بعد مروره بشمال شرق الفلبين.

وفي تحديث يوم السبت، قالت سلطات هونج كونج إنها تلقت أكثر من 1500 تقرير عن سقوط أشجار و21 حالة فيضانات وبلاغين عن انهيارات أرضية.

وضعف الإعصار منذ ذلك الحين وتحول إلى عاصفة استوائية، لكنه خلف في أعقابه مئات الرحلات الجوية الملغاة والمعطلة.

