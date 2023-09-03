الإندبندنت: أعضاء فاجنر أصبحوا بلا دفة ويواجهون مستقبلا غامضا

تمر مجموعة القتال الخاصة فاجنر بظروف صعبة، بعد أن تم التأكد من وفاة مؤسسها، يفجيني بريجوجين ، في حادث تحطم طائرة، وفق ما ذكرت صحيفة إندبندنت البريطانية.

اعتبرت صحيفة إندبندنت البريطانية، أن هذا يعد تحول في الأحداث، حيث يبدو أن مقاتلي مجموعة فاجنر، أصبحوا بلا دفة ويواجهون مستقبلًا غامضًا للغاية.

كان بريجوجين، المدان، الذي تحول إلى صاحب مطعم، وأمير حرب، على متن طائرة خاصة من طراز إمبراير تحلق من موسكو إلى سان بطرسبرج عندما سقطت فوق منطقة تفير، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها.

وكان هناك أيضًا قائدان كبيران آخران، هما ديمتري أوتكين وفاليري تشيكالوف، على قائمة الركاب.

وجاء الحادث بعد شهرين بالضبط من قيادة بريجوزين رجاله في تمرد أحرج بشدة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والكرملين، حيث ترك مقاتلوه مواقعهم في جنوب أوكرانيا لاحتلال مدينة روستوف أون دون الروسية قبل أن يتقدموا نحو موسكو على طول الطريق السريع M4.

تعد فاجنر قوة كبيرة قوامها بالآلاف، مدربين بشكل جيد، لكن كان بريجوزين، فعليا هو القائد الذي يصعب وجود بديل له، حيث كان الانضمام لفاجنر لأنه هو من يقود، وبرحيله تواجه المجموعة أوقات صعبة.

وحول سؤال، ما هو التالي بالنسبة لمجموعة فاجنر في روسيا؟

قال محللون لصحيفة إندبندنت البريطانية، أن الخيارات المتاحة لمجموعة المرتزقة - في أعقاب وفاة يفجيني بريجوزين - تشمل، حلها بالكامل، أو تأميمها في الجيش الروسي التقليدي أو العثور على زعيم جديد.. ومن المنتظر أن يحمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مفتاح المستقبل لها، فهو الوحيد الآن الذي يملك مصير جماعة فاجنر.