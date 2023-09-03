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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف الطبي المجاني على 13 ألف مواطن خلال قوافل طبية بالمنيا

توقيع الكشف الطبي
توقيع الكشف الطبي على المرضى

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا توقيع الكشف الطبى المجانى على 13 ألف و623 حالة، بقرى مراكز المحافظة على مدار شهر أغسطس الماضى، مؤكدا استمرار جهود مديرية الصحة في تنفيذ القوافل الطبية ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بهدف الوصول للمناطق النائية والقرى الأكثر احتياجا.

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أشار الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إلى تنفيذ 8 قوافل طبية بقرى المحافظة ، خلال شهر أغسطس الماضي، شملت قري(قرية تندة، وبني روح بمركز ملوي وقرية البهنسا، وقرية سيوة بمركز بني مزار، وقرية مرزوق وقرية هوارة بمركز مطاي، وقرية الجهاد بمركز العدوة، و قرية تانوف بمركز ديرمواس).

مشيراً أنه تم توقيع الكشف الطبي على 13 ألف و 623 حالة في تخصصات مختلفة بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج بالمستشفيات.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أنه تم إجراء 950 تحليلا مختلفا و 28 حالة موجات صوتية ، و 42 حالة أشعة سينية و644 حالة كشف مبكر للضغط والسكر وتحويل للمستشفى 231 حالة لاستكمال العلاج ، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي لعدد 962 مترددا.
 

أعمال المبادرة الرئاسية قوافل الطبية مبادرة الرئاسية مديرية الصحة مستشفيات مركز ديرمواس مركز مطاى وكيل وزارة الصحة

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