رئيس جامعة بني سويف: بدء توقيع الكشف الطبي على الطلاب الجدد

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الأحد، بدء توقيع الكشف الطبي على الطلاب الجدد المرشحين للقبول بكليات الجامعة للعام الجامعي الجديد2023-2024، من خلال جدول زمني لجميع كليات الجامعة.

وأوضح رئيس الجامعة أن الكشف الطبي بدأ على طلاب كليات الطب البشري، والبيطري، والأسنان، والصيدلة، والهندسة، والعلاج الطبيعي، والحاسبات والذكاء الاصطناعي ويستمر حتى الخميس المقبل، بحضور عدد من الأطباء والتمريض، مع إلزام الطلاب بإبراز إثبات الشخصية مع استمارة الكشف الطبي، موجهاً بضرورة توفير كافة التسهيلات وتقديم سبل الراحة والأمان للطلاب.

وأشار الدكتور منصور حسن أنه يتم توقيع الكشف الطبى على الطلاب فى تخصصات "الرمد، والباطنة، الأسنان" على أن يتم تحويل أصحاب الأمراض المزمنة من الطلاب إلى اللجنة الطبية لتسجيل أسمائهم، و عمل بطاقة صحية لهم وتحويلهم إلى المستشفى الجامعى لعمل تقرير طبى بالحالة وصرف العلاج اللازم من الإدارة الطبية، مؤكداً على أهمية توقيع الكشف الطبي على الطلاب لضمان سلامتهم وتوفير كافة سبل الرعاية الصحية لهم.