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كانت مخطوبة ومش لاقيينها.. زوجة سفاح الجيزة تكشف مفاجأة عن شقيقتها

إيمان عبد اللطيف
إيمان عبد اللطيف - مذيعة "صدى البلد"

قدمت مذيعة “صدى البلد” إيمان عبد اللطيف تغطية جديدة، حيث حل محمد صلاح العزب، مؤلف مسلسل “سفاح الجيزة” في ضيافة برنامج "ست الستات"، وكشف الكثير عن المسلسل، وسبب اختياره لهذه الفكرة، وكواليس هذا العمل.

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كشف محمد صلاح العزب، سبب كتابته لهذا المسلسل واختياره لهذه الشخصية، قائلا: "سفاح الجيزة شخص غير متكرر على الإطلاق في تاريخ الجريمة المصري.. معندناش في مصر هذا النمط من الجرائم من أيام ريا وسكينة".

وأوضح محمد صلاح العزب، أن شخصية السفاح التي استمد منها فكرة المسلسل، هي شخصية شديدة الثراء؛ لأنه لا يتخلص من حياة البشر فقط، بل ينتحل الشخصيات أيضا، ويقوم بعدة جرائم أخرى في نفس الوقت، مؤكدا أنه شخص شديد الذكاء إجراميا.

وأضاف أن سفاح الجيزة بالنسبة له شخص مستفز جدا، موضحا أنه مر بفترة نفسية صعبة خلال بحثه و كتابته لهذا المسلسل، معقبا: "الموضوع كان مؤذيا جدا خلال الكتابة".

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