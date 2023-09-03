عبير نعمة ومحمد محسن وبيانو كريم جوهر فى القلعة.. الثلاثاء المقبل

ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء في دورته 31 والذي تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر يقام 3 حفلات متتالية مساء الثلاثاء 5 سبتمبر .

عبير نعمة

ففى الثامنة مساء على مسرح محكى القلعة، تشارك الفنانة اللبنانية عبير نعمة لاول مرة فى المهرجان وتقدم بمصاحبة اوركسترا سينى السيمفونى بقيادة المايسترو أحمد عويضة مجموعة من اعمالها الخاصة منها بعدني حبك ، بلا ما نحس ، اعمل ناسيني ، بصراحة ، قصتنا بالاضافة إلى باقة من تراث الطرب منها افرح ياقلبى ، امتى هتعرف وطلعت يامحلا نورها .

المطرب محمد محسن

وبعدها وفى العاشرة مساء يتغنى المطرب محمد محسن بمختارات من اعماله الخاصة منها ضي القمر ، اهلا بيك ، القمر عطشان ، صندوق خشب الى جانب عدد من أعمال خالد الذكر سيد درويش والشيخ إمام والموسيقار محمد عبد الوهاب .

كريم جوهر

كما يقدم عازف البيانو كريم جوهر فى السابعة مساء على المسرح الخارجى فقرة فنية تتضمن نخبة من اشهر الألحان الشرقية الخالدة.