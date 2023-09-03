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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التصديري للصناعات الكيماوية: صادرات المنتجات الزجاجية بلغت 235 مليون دولار في 2022

صدى البلد

وقع اليوم المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والاسمدة اتفاق تعاون مشترك مع شركة Strategic for Exhibitions، المنظمة لمعرض Glass show ليكون راعي استراتيجي للمعرض الدولي لمنتجات وتكنولوجيا صناعات الزجاج "جلاس شو " المقام بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر خلال الفترة من 7-10ديسمبر.

أوضح محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أن صادرات المنتجات الزجاجية بلغت نحو 235 مليون دولار خلال عام 2022بمعدل نمو بلغ 14% مقارنة بعام 2021 ، كما بلغت قيمه صادرات المنتجات الزجاجية خلال النصف الأول من عام 2023 حوالي 100 مليون دولار.

قال مجيد ان تركيا جاءت علي رأس قائمة الدول العشر الأكثر استيرادا للمنتجات الزجاجية من مصر يليها أميركا والمغرب ولبنان وليبيا والبرازيل والسودان والجزائر وكينيا وإيطاليا بالترتيب بقيمة إجمالية بلغت 165 مليون دولار لعام 2022 من إجمالي صادرات بلغت نحو 235 مليون دولار وبما يمثل نحو 67 % من إجمالي الصادرات المصرية للعالم في المنتجات الزجاجية.

وأشار إلى أهمية مشاركة الشركات في معارض الزجاج الداخلية والخارجية نظرا لأهمية هذه الصناعة وزيادة قيمتها السعرية والتصديرية على مستوى العالم فضلا عن تميز مصر بجودة وتنوع منتجاتها من الصناعات الزجاجية.

المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية جلاس شو مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات

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