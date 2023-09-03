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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محافظ كفر الشيخ: 97 مدرسة جديدة تدخل الخدمة بـ2023-2024.. وخطة لتقليل كثافات الفصول|فيديو

قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ، إن هناك خطة مع مبادرة "حياة كريمة" لتطوير المدارس، موضحا: "لدينا مدارس للاستزراع السمكي تمد بالفنانين".

وتابع محافظ كفر الشيخ ، خلال مداخلة عبر "زووم" لبرنامج "صباحك مصري"، والمذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2” ، أن هناك خطة شاملة لتقليل كثافات الفصول مع بداية العام الدراسي الجديد ، وهناك ٩٧ مدرسة جديدة ستدخل الخدمة مع العام الدراسي الجديد .

وأكمل على صعيد آخر، أن مشروع بركة "غليون" مشروع قومي يديره جهاز الخدمة الوطنية ، والمشروع يتم تطويره سنويا، وهو في المرحلة الثانية ووشكت على الانتهاء .

وأضاف، أن المرحلة الثانية من مشروع بركة "غليون" ألف فدان، والاستزراع السمكي بها ممنهج بطريقة علمية.
 

الاستزراع السمكى جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ برنامج صباحك مصري بداية العام الدراسي اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ

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