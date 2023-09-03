محافظ كفر الشيخ: 97 مدرسة جديدة تدخل الخدمة بـ2023-2024.. وخطة لتقليل كثافات الفصول|فيديو

قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ، إن هناك خطة مع مبادرة "حياة كريمة" لتطوير المدارس، موضحا: "لدينا مدارس للاستزراع السمكي تمد بالفنانين".

وتابع محافظ كفر الشيخ ، خلال مداخلة عبر "زووم" لبرنامج "صباحك مصري"، والمذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2” ، أن هناك خطة شاملة لتقليل كثافات الفصول مع بداية العام الدراسي الجديد ، وهناك ٩٧ مدرسة جديدة ستدخل الخدمة مع العام الدراسي الجديد .

وأكمل على صعيد آخر، أن مشروع بركة "غليون" مشروع قومي يديره جهاز الخدمة الوطنية ، والمشروع يتم تطويره سنويا، وهو في المرحلة الثانية ووشكت على الانتهاء .

وأضاف، أن المرحلة الثانية من مشروع بركة "غليون" ألف فدان، والاستزراع السمكي بها ممنهج بطريقة علمية.

