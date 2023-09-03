الاجتماع التحضيري الثالث للقمة العربية الافريقية يناقش الاستعدادات اللوجيستية

عقدت اللجنة التحضيرية للقمة العربية الافريقية الخامسة اجتماعها الثالث اليوم الاحد، بمشاركة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الأفريقي ودولة الضيافة المملكة العربية السعودية، بمقر الأمانة العامة للجامعة للتحضير للقمة العربية الافريقية المقرر عقدها يوم 11 نوفمبر 2023 بالرياض.

وقد شهد الاجتماع مشاورات بين الأمانة العامة ومفوضية الاتحاد الأفريقي والمملكة العربية السعودية للوقوف على التحضيرات اللوجستية والإعداد الجيد للقمة، كما ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات في كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية، وموضوع الدورة الخامسة للقمة العربية الأفريقية، بالإضافة الى الأنشطة والفعاليات والاجتماعات الرئيسية التي لها صلة بالدورة الخامسة للقمة العربية الأفريقية.