مهرجان العلمين الجديدة يحقق النجاح في اتجاهين.. روَّج للسياحة بها ودَعَمَ «حياة كريمة».. والمدينة احتضنت نجوم الوطن العربي

اختتمت فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، بعد فترة طويلة امتدت على مدار الموسم الصيفي، بالعديد من الأحداث الفنية والسياحية، التي لفتت أنظار الجميع نحو هذه المدينة التي أصبحت أهم المدن السياحية والساحلية في المنطقة.

مدينة العلمين الجديدة بعد إنشائها تحولت إلى واجهة سياحية مهمة في المنطقة، وأبرَزَت فعاليات مهرجان العلمين، جمالها؛ ليضعها صوب أنظار العالم، بعدما نقلت فعالياته شكل المدينة في أبهى صورها.

تامر حسني - مهرجان العلمين الجديدة

وُاختتمت فعاليات مهرجان العلمين الجديدة للموسم الصيفي 2023، أمس، بمدينة العلمين الجديدة، وشهد المهرجان الذي أقيم فى الفترة من 13 يوليو حتى 2 سبتمبر، العديد من الفعاليات الرياضية والثقافية والترفيهية التي حققت نجاحا ساحقا على مستوى التنظيم والأنشطة والفقرات التي تضمنها المهرجان، وسجلت كافة الأنشطة التي أقيمت على مدار أيام المهرجان، نجاحا كبيرا، وشهدت حضورا جماهيريا لافتا منذ بداية المهرجان وحتى نهاية الفعاليات.

ويجز - مهرجان العلمين الجديدة

حفلات مهرجان العلمين الجديدة

وعلى الجانب الفني، شهد مهرجان العلمين الجديدة، عددا كبيرا من الحفلات الغنائية لنجوم الطرب في مصر والعالم العربي، اتسمت بالجماهيرية، كان آخرها حفل فريق شارموفرز، الذي أقيم أمس في ختام الفعاليات، بالإضافة إلى حفل نجم الراب “ويجز” أيضا.

وكان الكينج محمد منير أبرز من زين مهرجان العلمين الجديدة، بحفله الغنائي، بالإضافة إلى حفلات أخرى لـ العديد من النجوم، أبرزهم: (تامر حسني، نانسي عجرم، حكيم، بهاء سلطان، أنغام، إليسا، تامر عاشور، حميد الشاعري، مدحت صالح، كارول سماحة)، وغيرهم.

محمد منير - مهرجان العلمين الجديدة

مهرجان العلمين ومبادرة حياة كريمة

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أن صافى عوائد مهرجان العلمين سيتم التبرع به لمبادرة حياة كريمة.

كانت الشركة المتحدة أعلنت في بداية الموسم الصيفي انطلاق مهرجان العلمين في دورته الأولى والذي يهدف للترويج للسياحة المصرية ووضع مدينة العلمين على خارطة السياحة المصرية والعالمية، وأيضًا زيادة فرص الاستثمار، وبالتالي توفير مزيد من فرص العمل وذلك من خلال استغلال قوة مصر الناعمة ممثلة في الثقافة والفن والرياضة.

حكيم - مهرجان العلمين الجديدة

أكدت الشركة المتحدة أن هذا التبرع ايمانا منها بالدور الذى تلعبه مبادرة حياة كريمة في توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا كما تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، بالإضافة إلى الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الأكثر احتياجا.

مهرجان القاهرة للدراما بـ العلمين الجديدة

النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما، في مصر، أقيمت فعالياتها هذا العام بمدينة العلمين الجديدة، بعد نجاح النسخة الأولى التي أقيمت العام الماضي في القاهرة وشهدت حضورا فنيا كبيرا.

مهرجان الدراما في العلمين الجديدة

حضر مؤتمر مهرجان القاهرة للدراما، كلا من: الفنان يحيى الفخراني رئيس المهرجان، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنانة إلهام شاهين عضو لجنة التحكيم، وملك العشيري المدير العام والعضو المنتدب لشركة كونسل ماسترز.

وكشفت الناقدة الفنية حنان شومان، عن رأيها حول الدورة الثانية لمهرجان الدراما المقام في مدينة العلمين الجديدة، هذا العام بعد افتتاح دورته الأولى في القاهرة العام الماضي.

مهرجان الدراما في العلمين الجديدة

وقالت حنان شومان في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، إنها تتمنى أن يكون مهرجان الدراما إضافة للفن المصري بشكل عام وأن يحظى باحترام المتسابقين، مشيرة إلى أن تواجد الفنان الكبير يحيى الفخراني، برئاسة هذا المهرجان عامل مهم جدا لأنه من أعلام الفن السابع في مصر ولاسيما الدراما.

وتابعت حنان شومان: أنها تتمنى أن يتمتع المهرجان بجودة تضاهي المهرجانات الكبرى، منوهة بأن جودة أي مهرجان ترتبط بالمصداقية وتوافر الشفافية والمعايير الفنية، وألا يقتصر فقط على مجرد حفل الافتتاح أو الختام.

وأضافت حنان شومان، أن الشفافية في اختيار الأعمال الأفضل؛ ستجعل الجميع يحترم نتيجة المسابقة وسينعكس على شعبية المهرجان بالإيجاب وسيكون إضافة كبيرة للصناعة.

وحول إقامة مهرجان الدراما في دورته الثانية بمدينة العلمين الجديدة، قالت حنان شومان إن الدولة تهتم بالترويج لمدينة العلمين، وهذا شيء جيد لتحفيز اهتمامات الناس والسياح نحو هذه المنطقة الجميلة في مصر.

مهرجان الدراما في العلمين الجديدة

فيما كشف الناقد طارق الشناوي عن رأيه فى إقامة مهرجان القاهرة للدراما بدورته الثانية فى مدينة العلمين الجديدة.

وقال طارق الشناوي فى تصريح خاص لصدى البلد: ان فكرة إقامة مهرجان للدراما أمر إيجابي وحراك فنى جيد خاصة أن هناك كثير من الأعمال التي تقدم مختلفة ومتنوعة.

وأضاف طارق الشناوى : إدارة المهرجان اختارت هذا العام أن تقام الدورة الثانية فى مدينة العلمين وهي فكرة جيدة أيضا خاصة مع حالة الحراك الثقافى والفنى الذى تشهد المدينة منذ بضعة اسابيع وارادت إدارة المهرجان أن تكون جزءا من هذا الحدث الفنى الكبير الذى لقى مردود ايجابى فى الوطن العربى.

وأوضح طارق الشناوى : لم تغيير إدارة المهرجان اسمه واحتفظت بالقاهرة رغم إقامته فى العلمين وهذا يعنى أن هذه الدورة قد تكون استثنائية ويعود بعد ذلك ليقام فى القاهرة.

فعاليات مهرجان العلمين الجديدة

واستهدف المهرجان الترويج للفرص الاستثمارية المتنوعة بمدينة العلمين الجديدة، ما أسهم في توفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز النشاطات الثقافية والترفيهية في البلاد، وتقديم تجربة صيفية ممتعة وفريدة للزوار، بما يمثل إضافة إلى مظاهر الحياة الثقافية والترفيهية في مصر.

بطولة لكرة القدم الشاطئية وأخرى لرياضة «تيك بول»

بدأ المهرجان بحدث رياضي ضخم لمشاهير الرياضة، تضمن بطولة لكرة القدم الشاطئية وأخرى لرياضة «تيك بول» بحضور بطلة العالم لتك بول (ناتاليا جيتلر) ومشاركة نخبة من مشاهير كرة القدم الشاطئية شارك بها أكثر من 40 نجما من نجوم الرياضة على المستوى المحلي والأجنبي.

كما أقيمت أكثر من 20 حفلة موسيقية وغنائية لعدد كبير من نجوم الوطن العربي، تضمنت حفلات للموسيقار الكبير عمر خيرت والنجوم تامر حسني، أحمد سعد، راغب علامة، نانسي عجرم، مدحت صالح، ريهام عبد الحكيم، كارول سماحة، بهاء سلطان، اليسا، تامر عاشور، محمد منير، حميد الشاعري، أنغام، حكيم، مساراجباري، مسلم، رضا البحراوي، علي قنديل، محمد محسن، شارموفرز، محمد عدوية، محمود الليثي، كايروكي، النجم العالمي RUSS عمر كمال، الصواريخ، دبل زوكش، أبو.

واختتم النجم “ويجز”، المهرجان، بحفل كبير، حمل شعار كامل العدد، بالاضافة إلى العديد من حفلات للفنون الشعبية على هامش المهرجان.