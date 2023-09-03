بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة بالصحراوي الشرقي بالمنيا

أصيب 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز المنيا، بسبب انفجار الإطار الأمامي تم نقل المصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا اخطارا من عمليات النجدة بانقلاب سيارة ملاكي بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي الجديد أمام مركز المنيا نتيحة انفجار الإطار الأمامي .

تسبب الحادث في إصابة 6 أشخاص وهم محمد. ع. أ 34 سنة ومحمد. م. ا 52 سنه وابراهيم. م. م 13 سنة ومها. م. م 25 سنة والبتول. ي. ف عامين وامال. ا. ع 54 سنة مقيمون جميعا بمحافظتي الغربية وقنا .

تم نقل المصابين لمستشفي المنيا العام للعلاج والتحفظ على المركبة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

