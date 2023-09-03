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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة بالصحراوي الشرقي بالمنيا

حادث مروري بالمنيا
حادث مروري بالمنيا ارشيفيه

أصيب 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالطريق  الصحراوي الشرقي أمام مركز المنيا، بسبب انفجار الإطار الأمامي تم نقل المصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا اخطارا من عمليات النجدة بانقلاب سيارة ملاكي بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي الجديد أمام مركز المنيا نتيحة انفجار الإطار الأمامي .

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تسبب الحادث في إصابة 6 أشخاص وهم محمد. ع. أ 34 سنة ومحمد. م. ا 52 سنه وابراهيم. م. م 13 سنة ومها. م. م 25 سنة والبتول. ي. ف عامين وامال. ا. ع 54  سنة مقيمون جميعا بمحافظتي الغربية وقنا .

تم نقل المصابين لمستشفي المنيا العام للعلاج والتحفظ على المركبة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 
 

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