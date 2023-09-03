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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 46 محضرا تموينيا خلال حملات تفتيشية ورقابية في 3 مراكز بالمنيا

حملات تموينية
حملات تموينية

شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية على مستوى كافة مراكز ومدن وقرى المحافظة ، وتضافر الجهود بين الوحدات المحلية ومديرية التموين و كافة الجهات المعنية لضبط الأسواق والتأكد من صلاحية المعروضات ومدى الالتزام بالأسعار المقررة والمعلنة، وتحرير محاضر فورية للمخالفين حفاظاً على حقوق المواطنين.

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في المنيا ، حررت الوحدة المحلية 11 محضرا تموينيا مخالفا منها 3 محاضر لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي و 8 محاضر لعدم وجود شهادات صحية وعدم الإعلان عن الأسعار، وذلك خلال حملة تموينية نفذتها الوحدة المحلية بالتعاون مع الطب البيطري ومفتشي الأغذية والتموين علي الأسواق بالمدينة .

وتمكنت الوحدة المحلية لمركز مطاي، من تحرير 31 محضرا تموينيا للمخابز البلدية المخالفة خلال حملة تموينية مكبرة بقطاع أبو عزيز حيث تنوعت المخالفات بين ( نقص وزن – عدم صرف بون – عدم نظافة – إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – عدم وجود سجل تفتيش – عدم إعلان عن مواعيد التشغيل – عدم وجود ميزان) ، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وحررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة 4 محاضر خلال حملة تموينية على المحلات و المخابز بدائرة المركز، حيث جاءت المحاضر بين ( نقص وزن ، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ، إدارة منشأة بنزين بدون ترخيص ) ، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .

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