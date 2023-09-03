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رئيس التحرير
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أخبار البلد

وفد من طلاب كوريا الجنوبية يزور مركز توثيق التراث الطبيعي بمكتبة الإسكندرية

صدى البلد

زار وفد من طلاب كوريا الجنوبية، اليوم "الأحد" مكتبة الإسكندرية ضمن فعاليات برنامج تبادل الوفود الشبابية من الدول المختلفة والذي تنظِّمه وزارة الشباب والرياضة بمركز توثيق التراث الطبيعي والحضاري التابع لقطاع التواصل الثقافي.

وأشاد الوفد الكوري - وفقا لبيان لمكتبة الإسكندرية - بجهود مكتبة الإسكندرية في توثيق ونشر التراث المصري، مؤكدا أهمية الحفاظ على الهوية المصرية.. كما تفقَّد الوفد قاعات المركز بما في ذلك قاعة بانوراما الحضارة، والتي تقدم عرضًا شاملاً عن تاريخ مصر بدءً من الحقبة الفرعونية والتاريخ القبطي والإسلامي ومصر الحديثة.

كما اطلع الوفد على لوحات حائط المعرفة التي تعمل بتقنية الواقع المعزز، وتستعرض عدة موضوعات منها: مقبرة توت عنخ آمون، الفن التشكيلي المصري، بردية كتاب الموتى لآني، جدارية مقبرة رخمي رع.

و أتيح للزوار فرصة للتصوير التخيلي من خلال تطبيق (SnapSend) المطور والمنتج بواسطة المركز مع شخصيات مصر القديمة الشهيرة مثل: حارس الملك توت عنخ أمون، ورمسيس الثالث وحورس وست. 

وقدَّم رئيس الوفد الكوري هدية تذكارية للمركز تقديرًا لجهوده.
 

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