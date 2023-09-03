هاشتاج هنكمل المشوار مع صاحب المشوار يتصدر تويتر.. ومغردون: الرئيس السيسي بنى مصر

تصدر هاشتاج #هنكمل المشوار مع صاحب المشوار موقع التواصل الاجتماعي تويتر حيث طالب المصريون الرئيس عبدالفتاح السيسي باستكمال المشوار والإنجازات التي حققها خلال السنوات الماضية.

وجاءت التعليقات كالآتي..

‏نجدد العهد و الوعد لعزيز مصر 🇪🇬 فخامة الرئيس ‎#السيسي صمام الأمن و الأمان والاستقرار للمصريين . حفظك الله وسدد خطاكم

بدأنا فى بناء البلد وهنكمل مع رئيسنا اللى مش هنشوف زيه الا بعد قرن .



السيسى فرصة ومش هنسيبه الا لما يكمل كل اهدافه واحلامه، احنا هنعصره علشان يعمر بلدنا اكتر واكتر.

دا فرصة ومش هنشوف زيه الا بعد عشرات السنين واكتر.



السيسى بنى مصر وهيكمل واحنا معاه

‏- عزيـز مصـر ..❤️✌️🇪🇬



‏عشوائيات سور مجرى العيون اتحولت لحدائق سور مجرى العيون والفرق سنتين بس



ربنا يحميك وينصرك على من يعاديك ويجعل خير مصر يزيد على ايديك🤲