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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تحذير لهؤلاء الأشخاص من تناول التونة .. انتبهوا تسبب أضرارا خطيرة

فئات ممنوعه من تناول
فئات ممنوعه من تناول التونة

التونة من الأطعمة المفضلة للكثير من الاشخاص ، حيث تحتوي على العديد من العناصر الغذائية العالية، كما تحتوي على أوميغا 3  ويتم تحضيرها بطرق مميزة و ومتنوعة .. وعلى الرغم من فوائد التونة، إلا أن هناك فئات ممنوعة من تناول التونة المعلبة لانها تسبب لهم  مضاعفات صحية قد تصل الى التسمم بالزئبق .. نرصد الفئات الممنوعة من التونة وفقا لموقع Health Shots».

 

فئات ممنوعة من التونة


الأطفال
تناول الكثير من الزئبق يكون خطيرًا على الأطفال  الصغار بعد الولادة، وأثناء الحمل عندما يتطور دماغ الجنين، فإنه يمتص العناصر الغذائية بسرعة ويمكن أن يؤثر الزئبق الممتص على عدة عمليات لدى الطفل، منها صعوبات التعلم وتأخر في النمو ،وعند عملية الإرضاع بعد الولادة،يمكن أن تؤدي الجرعات العالية من الزئبق والمواد الكيميائية إلى مشاكل إدراكية مثل الشلل الدماغي والعمى.

 

الحوامل:


الإفراط في تناول سمك التونا الزائد من مستويات الزئبق في النظام الغذائي للمرأة الحامل ويدخل إلى مجرى الدم وبالتالي يؤثر على نمو المخ والجهاز العصبي للجنين ،يمكن أن يؤدي الزئبق إلى تشوهات جسدية وتأخير في النمو وضعف استجابة مناعية،الزئبق يمكن أيضا أن يكون سببا لضرر القلب
تحتوي التونة على بعض الملوثات البيئية ، الديوكسينات وثنائي الفينيل متعدد الكلور (PCBs) المعروف أنها ضارة بتطور الطفل.


مرضى ضغط الدم:
أكدت الدراسات  ضرورة تنويع وجبات الأسماك وليس حصرها في الوجبات المعلبة فقط خصوصا وجبة التونة ،أظهرت الأبحاث أن التعرض للزئبق مرتبط بارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار (LDL)، وزيادة خطر الإصابة بالجلطات أو النوبات القلبية.


الخصوبة:
كشفت دراسة واحدة نشرت في عام 2019 أن التعرض الزائد للزئبق يمكن أن يسبب ضعفًا في الوظيفة الإنجابية، ونصحت الدراسة أن الأشخاص الذين يفضلون اختيار الأسماك المنخفضة الزنك كوجبات لهم بدلًا من التونة المعلبة، مثل السلمون، أو تضمين أسماك التونة مع الوجبات النباتية الأخرى لتقليل كميات استهلاكها.

 

فقدان الذاكرة:


الزئبق الزائد قد يصاب الأشخاص بالارتعاش وتنميل الأطراف، وتشمل الأعراض الأخرى صعوبة المشي وقلة التنسيق بين أعضاء الجسم وضعف العضلات،كما أيضاً تسبب كميات الزئبق الكبيرة مشاكل خطيرة جدًا لدى البعض، مثل فقدان الذاكرة وقدرات التفكير لدى البالغين.

التونة المعلبة أضرار التونة المعلبة الاطفال الحوامل ضغط الدم

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