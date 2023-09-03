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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفاجأة.. حسن شحاته يعلن عن اجتماع طارئ لرموز الزمالك لهذا السبب| فيديو

حسن شحاته
حسن شحاته

قال حسن شحاته، مدرب منتخب مصر لكرة القدم السابق، إن الموقف الحالي لنادي الزمالك صعب على الجميع.

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وأضاف حسن شحاته، مدرب منتخب مصر لكرة القدم السابق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "نحن أولاد النادي، ونعشق نادي الزمالك، ولا نستطيع أن نتأخر عنه في أي وقت".

وأوضح حسن شحاته، مدرب منتخب مصر لكرة القدم السابق،: "لغوا عضويتي من نادي الزمالك وهي عضوية عملتها من سنين، لكن هنعملها من جديد، ونكون موجودين في النادي".

اجتماع اليوم

وأوضح: "المديونيات اللي على نادي الزمالك هي اللي مخوفة أي حد ممكن يمسك في الوقت الحالي"، مضيفا: "إحنا مجتمعين اليوم وهنختار كام واحد يكونوا موجودين في النادي وهم من رموز نادي الزمالك".

ووجه رسالة لمحمد صلاح، قائلا: "اللي عمله محمد صلاح هو أحسن شيء، وتبقى غلطان لو سيبت ليفربول، واستمراره في ليفربول هو القرار الصحيح".

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