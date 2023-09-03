مفاجأة.. حسن شحاته يعلن عن اجتماع طارئ لرموز الزمالك لهذا السبب| فيديو

قال حسن شحاته، مدرب منتخب مصر لكرة القدم السابق، إن الموقف الحالي لنادي الزمالك صعب على الجميع.

وأضاف حسن شحاته، مدرب منتخب مصر لكرة القدم السابق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "نحن أولاد النادي، ونعشق نادي الزمالك، ولا نستطيع أن نتأخر عنه في أي وقت".

وأوضح حسن شحاته، مدرب منتخب مصر لكرة القدم السابق،: "لغوا عضويتي من نادي الزمالك وهي عضوية عملتها من سنين، لكن هنعملها من جديد، ونكون موجودين في النادي".

اجتماع اليوم

وأوضح: "المديونيات اللي على نادي الزمالك هي اللي مخوفة أي حد ممكن يمسك في الوقت الحالي"، مضيفا: "إحنا مجتمعين اليوم وهنختار كام واحد يكونوا موجودين في النادي وهم من رموز نادي الزمالك".

ووجه رسالة لمحمد صلاح، قائلا: "اللي عمله محمد صلاح هو أحسن شيء، وتبقى غلطان لو سيبت ليفربول، واستمراره في ليفربول هو القرار الصحيح".